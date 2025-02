Raquel Lyra assina ordem de serviço para construção de mais nove creches

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Em agenda no município de Serra Talhada, Sertão do Estado, a governadora Raquel Lyra assinou, nesta segunda-feira (24), a ordem de serviço da construção de mais nove creches, expandindo as ações do Juntos pela Educação. As unidades de ensino atendem a nove municípios e fazem parte do primeiro bloco de construção dos Centros de Educação Infantil, representando um aporte financeiro de R$ 42,7 milhões. Nesta nova assinatura, são contemplados os municípios de Cabrobó, Lagoa grande, Ouricuri, Arcoverde, Ibimirim, Itaíba, Granito, Pedra e Custódia.

“Estamos trabalhando para atender os pernambucanos com creches de qualidade, mobiliadas e com recursos garantidos para o primeiro ano de funcionamento. Estamos de mãos dadas com os municípios para transformar a educação de Pernambuco para melhor, desde os primeiros anos de vida das crianças. Desta forma, também garantimos às mães o direito de trabalhar por saberem que estão deixando seus filhos em um lugar seguro”, destacou a governadora Raquel Lyra.

NOVAS CRECHES

A implantação das creches é conduzida pela Secretaria Estadual de Educação (SEE) em parceria com a Secretaria de Projetos Estratégicos (Sepe) e a Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab), com o objetivo de expandir a oferta de vagas na educação infantil e fortalecer a rede pública de ensino em Pernambuco. As nove novas creches se somam às 38 que tiveram a ordem de serviço assinada na última quarta-feira (19), totalizando 47 novas creches em todo o estado.

“A criança bem assistida chega ao ensino superior com mais qualidade. Por isso, o investimento em uma educação de qualidade desde a creche eleva o nível de ensino. Essa capacidade de entender a importância da primeira infância vem da primeira mulher governadora do Estado de Pernambuco, que é sensível a olhar pelas nossas crianças”, comentou o secretário executivo de Articulação Municipal de Educação, Natanael Alves.

Os novos centros de educação infantil vão contar com estruturas acessíveis e modernas, com espaços projetados para oferecer a melhor estrutura de aprendizado desde os primeiros anos de vida. Cada unidade terá 10 salas de aula, além de áreas administrativa, educacional, de serviço e lazer, todas interligadas por um grande pátio central que servirá também como refeitório.

“O envolvimento integrado entre as secretarias representa o que a governadora tem defendido, de que a creche, a primeira infância, é um questão de todos. Por isso, a gestão envolve prefeituras e o Estado para garantir a presença das crianças pernambucanas as escolas”, disse a secretária de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Simone Nunes.

ATENDIMENTO A CRIANÇAS

Cada creche poderá atender até 330 crianças com idade de 4 meses a 5 anos e 11 meses, em regime de tempo integral e meio período. Os espaços ainda terão com áreas verdes para a integração das crianças com a natureza, além de incluir o uso de energia renovável e de propostas da reutilização de água, reforçando o compromisso com a sustentabilidade.

“A governadora entrou determinada a mudar a realidade da educação básica. Demos a ordem de serviço de 38 creches na semana passada e hoje tem uma segunda leva com mais nove creches. Esperamos que no início de 2026, estejamos inaugurando e entregando esse serviço”, disse o secretário de Projetos Estratégicos, Rodrigo Ribeiro.

A construção das creches deste primeiro bloco foi dividida em lotes, com a responsabilidade de uma empresa vencedora da licitação por cada lote. Os lotes foram agrupados em função da proximidade dos municípios, prevendo uma melhor dinâmica na evolução das obras. O prazo para a conclusão das unidades de ensino é de 12 meses a partir da assinatura da ordem de serviço, sendo os dois primeiros meses dedicados ao desenvolvimento dos projetos e os dez seguintes à execução e finalização das obras.