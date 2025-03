SENAI-PE abre 245 vagas gratuitas para cinco cursos técnicos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) de Pernambuco anunciou, nesta segunda-feira (10), a abertura de 245 vagas gratuitas para cursos técnicos presenciais. As inscrições seguem até o dia 21 de abril, e as aulas estão previstas para começar no dia 5 de maio.

As oportunidades estão distribuídas entre três unidades do SENAI no estado: Paulista, Areias e Ipojuca. Os cursos oferecidos são:

Desenvolvimento de Sistemas (Paulista e Areias)



Logística (Paulista e Areias)



Automação Industrial (Areias)



Eletrotécnica (Ipojuca)



Técnico em Plástico (Ipojuca)



Para concorrer a uma das vagas, os candidatos precisam ter idade mínima entre 15 e 17 anos, dependendo do curso escolhido. Além disso, é necessário estar matriculado ou já ter concluído o Ensino Médio ou equivalente (EJA). Os interessados também devem preencher um documento de autodeclaração de baixa renda.

Processo seletivo

O processo seletivo será baseado na ordem de inscrição e no envio da documentação necessária. O resultado final será divulgado no site do SENAI no dia 28 de abril. Não será necessário comparecer para confirmação da matrícula — os alunos selecionados precisarão apenas se apresentar no primeiro dia de aula.

A iniciativa busca oferecer capacitação técnica gratuita para jovens e adultos, proporcionando mais oportunidades no mercado de trabalho. Para mais informações e inscrições, os interessados devem acessar o site do SENAI Pernambuco.