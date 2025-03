Priscila Krause fala sobre ajustes na entrega de kits escolares e fardamento; Alepe convoca secretário de Educação para esclarecimentos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A governadora em exercício, Priscila Krause, afirmou, nesta quarta-feira (19), durante a posse da nova diretoria da Associação Municipalista de Pernambuco (Amupe) para o biênio 2025/2027, que os kits escolares deste ano estão sendo entregues aos alunos da rede estadual de ensino em duas etapas.

Desde o início do ano letivo de 2025, em 5 de fevereiro, muitos estudantes têm relatado a falta de itens básicos, como lápis, cadernos, borrachas e canetas. Além disso, a demora na entrega dos fardamentos também tem sido alvo de reclamações. Há casos de alunos que não receberam nenhuma peça do uniforme, enquanto outros afirmam ter recebido apenas uma unidade.

"Os kits escolares deste ano serão entregues em duas etapas: uma primeira etapa agora, no primeiro semestre, e uma segunda etapa no segundo semestre, de acordo com o modelo de contratação que foi feito. Em relação ao fardamento, eu queria me debruçar um pouquinho mais, porque isso é uma quebra de paradigma, por uma decisão da governadora Raquel Lyra, que acontece no estado de Pernambuco", disse Priscila Krause.

"A gente sabe que isso é uma contratação milionária, de centenas de milhões de reais, que tem um histórico de problemas ao longo dos anos. E, por uma decisão da governadora Raquel Lyra, com uma lei aprovada na Assembleia Legislativa, o fardamento escolar, a partir deste ano de 2025, passará a ser fornecido à nossa rede pelas empresas, pelas confecções do polo têxtil de Pernambuco", completou.

Ainda de acordo com a governadora em exercício, este é um "ano de ajustes", já que houve um trabalho realizado junto à cadeia produtiva do Estado para garantir que houvesse fornecedores suficientes e habilitados para cumprir com as demandas de produção dos uniformes.

"Todos os alunos já receberam fardamento, mas não receberam todos, porque historicamente, por ano, cada aluno da nossa rede só recebia uma farda. Nossos alunos agora estão recebendo três fardas, três camisas por ano, além da mochila, que vai chegar, e o tênis, para o qual estamos em processo de construção da contratação, para definir como será essa modelagem, para que os alunos possam ter o voucher para comprar o tênis e ir para a escola com um tênis bom, novo", afirmou a vice-governadora.

Ela explicou que os estudantes da rede estadual de ensino receberam a primeira camisa, mas que, ao longo dos próximos dois meses, eles irão receber as outras duas camisas. A previsão é de que, em 2026, eles possam receber o material todo de uma única vez.

Convocação na Alepe

A Comissão de Administração Pública da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) aprovou por unanimidade, nesta terça-feira (18), o requerimento que solicita a convocação do secretário estadual de Educação, Gilson Monteiro.

Segundo o deputado estadual e vice-presidente da comissão, Antônio Coelho (União), é essencial que o titular da pasta esclareça os recorrentes relatos sobre o atraso na entrega dos kits escolares, a falta de licitação para aquisição de merenda, eventuais atrasos na folha de pagamento dos servidores da educação e as dificuldades na execução do Programa Ganhe o Mundo.

“Nesta audiência, que pretendemos realizar no âmbito da Comissão de Administração Pública, o secretário terá a oportunidade de prestar esclarecimentos tanto para a Assembleia quanto para a sociedade pernambucana sobre esses assuntos importantes”, destacou Antônio Coelho, ressaltando que a comissão cobrará medidas enérgicas para a solução dos problemas.

Outras cobranças

Também presente na reunião do colegiado, o deputado estadual Coronel Alberto Feitosa (PL) cobrou informações sobre o edital de convocação para professores e professoras da rede estadual de ensino, após ser procurado por uma comissão de docentes aprovados em concurso.

Atualmente, cerca de 1.700 docentes aprovados no cadastro de reserva (CR) do último certame aguardam a convocação pelo Governo do Estado.

Já o deputado estadual Diogo Moraes (PSB) solicitou que a gestão preste esclarecimentos sobre o pagamento do programa Investe Escola, que oferece assistência financeira para a manutenção e melhoria da infraestrutura física e pedagógica das unidades escolares.

Além disso, o parlamentar e a deputada estadual Débora Almeida (PSDB) cobraram a aquisição de fardamentos e materiais escolares de empresas do Agreste, por meio do PE Produz Polo de Confecções.