Workshops incentivam alunas do Recife a explorarem carreiras na tecnologia

Alunas de escolas de referência na Zona Norte do Recife, como a Silva Jardim, em Monteiro, e a José Vilela, no Parnamirim, participarão, nesta quinta-feira (20), de workshops sobre as diversas possibilidades de carreira na área de tecnologia.

A iniciativa, realizada pelo Plaza Shopping em parceria com a rede Tech Woman, tem como objetivo inspirar jovens mulheres a explorarem oportunidades de empregabilidade e melhores remunerações no setor tecnológico.

A ação, que acontecerá nas próprias unidades de ensino, será coordenada pela área de Responsabilidade Socioambiental do mall. O conteúdo será conduzido pela cofundadora do Tech Woman, Laís Xavier.

“Queremos estimulá-las a conhecer melhor o mercado e entender como esse meio pode ser uma porta de entrada para a mudança de vida e a independência que muitas desejam. Precisamos de mais diversidade na área de tecnologia da informação. Mulheres nesses espaços podem transformar a realidade de altos cargos, que ainda são predominantemente ocupados por homens”, destaca.

“Nossa expectativa é reunir cerca de 150 jovens do Ensino Médio das duas escolas. Queremos destacar o Mês da Mulher de forma diferenciada, trazendo informações que agregam valor e ampliam a visão delas sobre um mercado tão promissor. A partir de insights valiosos em vídeos, rodas de conversa e possíveis conexões com especialistas da área de TI, elas poderão buscar conhecimento profissional e novas oportunidades”, completa a coordenadora de Responsabilidade Socioambiental do Plaza, Jakeline Soares.

Primeiras edições



As primeiras edições do Tech Woman reuniram cerca de 2.500 mulheres cis e trans, entre 17 e 66 anos, no Armazém Catorze, no Bairro do Recife. O público veio do litoral ao sertão, com representantes de diversas cidades de Pernambuco, além de participantes da Paraíba, do Rio Grande do Norte e de São Paulo.

Foram disponibilizadas inscrições sociais para mulheres em situação de vulnerabilidade, permitindo que tivessem acesso ao conhecimento e a outros benefícios, como transporte especial, área kids e alimentação.

Mais detalhes: www.techwoman.rec.br