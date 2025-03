Cinco instituições de Pernambuco recebem Selo ODS Educação

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A UFRPE, com 47 ações certificadas pelo Selo ODS, será a anfitriã da cerimônia nacional de certificação do ciclo 2025, no próximo ano

A Cerimônia Nacional de Certificação do Selo ODS Educação, realizada na última quinta-feira (20) no Rio de Janeiro, reconheceu projetos de impacto social desenvolvidos por 74 instituições de ensino superior de todo o Brasil, em conformidade com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU).

Dentre essas instituições, cinco são de Pernambuco: a Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), a Universidade Federal do Agreste de Pernambuco (UFAPE), o Centro Universitário Frassinetti do Recife (UniFAFIRE), a Faculdade Senac Pernambuco e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC PE).

Durante a cerimônia, foi anunciado que a UFRPE, que teve 47 ações certificadas com o Selo ODS, será a instituição anfitriã da cerimônia nacional de certificação do ciclo 2025, que ocorrerá no ano que vem.

“Esta certificação reforça o nosso compromisso, enquanto instituição de ensino superior, em contribuir com a Agenda 2030. Gostaria de dar os parabéns a todos os nossos coordenadores e coordenadoras que se empenharam nestas ações buscando transformar vidas e pensando em um futuro mais sustentável”, afirmou a reitora da UFRPE, Maria José de Sena.

A iniciativa é desenvolvida pelo Instituto Selo Social, GT Agenda 2030, UNB 2030 e teve a Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ como instituição anfitriã e realizadora do evento nesta edição.



Agenda 2030

O Selo ODS Educação reconhece o trabalho organizações educacionais, públicas e privadas, que contribuem com os ODS, além de estimular a participação em ações que auxiliem no alcance das metas da Agenda 2030, especialmente o ODS-4: Educação de Qualidade. No ciclo referente a 2024, foram desenvolvidas 909 iniciativas, resultando em 1.939 impactos sociais ao longo do ano.

Para o presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac PE, Bernardo Peixoto, que teve 18 projetos certificados, essa conquista reforça a importância da educação como ferramenta de transformação social.

"Receber o Selo ODS Educação é um reconhecimento ao trabalho dedicado do Senac Pernambuco em promover uma formação de excelência, alinhada aos desafios globais da sustentabilidade e da inclusão. Nossa missão é continuar investindo em projetos que gerem impacto real na sociedade, formando profissionais conscientes e preparados para construir um futuro melhor", afirmou Peixoto.

O Selo ODS Educação é realizado com patrocínio nacional da Editora Edebê, além de parceria estratégica com o Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro – CRA RJ e a Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro- CEDAE.