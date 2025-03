Celebração do Dia Mundial da Infância reúne atividades lúdicas e educativas no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Para celebrar o Dia Mundial da Infância, o Instituto Primeira Infância Plantar Amor (PIPA), em parceria com o Programa Mãe Coruja Recife, promove tarde de atividades lúdicas e educativas.

O evento acontece nestasexta-feira (21), às 14h, no Compaz Dom Helder Câmara, e reforça a relevância dos primeiros anos de vida para o desenvolvimento humano.

A data, instituída pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), tem o objetivo de conscientizar sobre os direitos das crianças e a necessidade de um ambiente favorável ao seu crescimento saudável.

Programação para todas as idades

Com o apoio do Programa Brinqueducar (SEDUC), o evento contará com uma programação inclusiva, contemplando diferentes faixas etárias. As atividades serão distribuídas em dois espaços simultâneos:

Sala dos bebês – voltada para crianças menores de um ano, com estímulos sensoriais que auxiliam no desenvolvimento motor e cognitivo.



– voltada para crianças menores de um ano, com estímulos sensoriais que auxiliam no desenvolvimento motor e cognitivo. Sala das crianças maiores – com contação de histórias e uma oficina do brincar, incentivando a criatividade e a imaginação.

Para o diretor executivo do Instituto PIPA, Rogério Morais, a ação vai muito além do entretenimento. “Brincar não é uma forma essencial de aprendizado. Com ações como essa, queremos garantir que cada criança tenha acesso a estímulos que favoreçam seu crescimento saudável e feliz”, disse.

Fortalecimento dos vínculos familiares

Além das crianças atendidas pelo Instituto PIPA e pelo Programa Mãe Coruja Recife, irmãos e cuidadores também poderão participar das atividades. A proposta é fortalecer os laços familiares e criar um ambiente acolhedor e participativo.

Durante a tarde, as crianças receberão presentes doados pela RiHappy, por meio das Árvores Solidárias, e terão à disposição lanche oferecido pelo Instituto PIPA.

A iniciativa também celebra os dois anos da parceria entre a Prefeitura do Recife e o Instituto PIPA.

