Álvaro Porto antecipa eleição da mesa diretora da Alepe para o biênio 2025-2026

Sem alarde, nesta terça-feira, o Poder Legislativo do Estado deve analisar agora pela manhã uma matéria polêmica na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Estado (ALEPE). Sem muito estardalhaço, os deputados devem aprovar a PEC da reeleição da Mesa Diretora da casa.

Com 40 votos, foi aprovada a PEC, nesta terça-feira mesmo.

Com a iniciativa, o presidente da Casa, Álvaro Porto, do PSDB, adiantará a eleição da mesa do segundo biênio (2025-2026) para já.

"Eles estão rasgando todas as regras da Casa e mudando o Regimento em menos de 24 horas. É um movimento ousado para aproveitar o atual poderio do presidente sobre os pares, já que a eleição para o segundo biênio da legislatura está distante e ninguém sabe como pode estar o clima pra ele", explica um graduado continuo do poder.



"Essa prática está se tornando rotina nas câmaras municipais. A Alepe fazer isso é imitar o que já é um absurdo", analisa outra fonte do blog, da área da Justiça.

"Ele foi ninja", diz um aliado.

A modificação está sendo proposta por meio de emenda ao Regimento, foi apresentado ontem e já vai para votação hoje mesmo. Com a inscrição na ordem do dia, a sessão extraordinária para votação em 2ª discussão vai ocorrer às 17 horas.



"No segundo biênio, a eleição será realizada em Reunião Extraordinária convocada pelo Presidente, entre os dias 1º de novembro do primeiro ano da Legislatura e 1º de fevereiro do terceiro ano da Legislatura, em data a ser designada pela Mesa Diretora", descreve trecho da emenda.



De acordo com a direção da casa, o Projeto de Resolução objetivaria conferir maior prazo para a convocação da eleição da Mesa Diretora.

"Solicito o valoroso apoio dos Nobres Parlamentares desta Assembleia Legislativa", afirma o presidente, na convocação interna.

Deputados aprovaram antecipação

