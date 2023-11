Empregos temporários: advogado explica direitos dos trabalhadores contratados para o fim de ano

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Os últimos meses do ano costumam ser de muitas vagas de empregos temporários, devido à Black Friday e as compras de Natal. A Associação Brasileira do Trabalho Temporário (Asserttem) estima que 470 mil empregos de curto prazo devem ser criados no país no período, número 5% acima da comparação com o ano passado.

De acordo com o advogado trabalhista João Galamba, esses trabalhadores temporários têm direitos específicos a serem resguardados, e patrões possuem obrigações a serem cumpridas, como o tempo máximo de vínculo e regras de rescisão antecipada.

"A legislação previu essa possibilidade de contratar os trabalhadores de forma temporária. Desde que, nesses prazos, eles não ultrapassem os 180 dias, prorrogados por mais 90, o que dá o máximo de um contrato temporário de 270 dias”, pontuou Galamba, sócio do escritório Galamba Felix Advogados.

"Vamos supor que esse trabalhador tenha sido contratado por quatro meses e o empregador reincidiu nos dois meses. Ou seja, estavam faltando dois meses. Ele [o patrão] tem que pagar multa referente a 50% do que aquele trabalhador teria que receber no restante do contrato. Então, há, sim, uma implicação, uma multa para que cada funcionário seja denunciado antes do encerramento do contrato”, exemplificou João Galamba.

Outra dúvida referente ao trabalho temporário é o recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

"Existem empresas cadastradas no Ministério do Trabalho para contratação e seleção de trabalhadores temporários. Há esse intermédio da empresa contratante, no caso a empresa contrata essa outra, que manda esse funcionário lá para a empresa dela. Então, o responsável pelas contribuições sociais, que é o INSS e o recolhimento do FGTS, será a empresa contratante, não a tomadora de serviço”, destacou Galamba.

O advogado trabalhista ressalta, ainda, que as empresas que estão contratando temporários estejam atentos ao cumprimento da legislação trabalhista. Além do recolhimento do INSS e FGTS, é preciso o cumprimento do pagamento de hora-extra, adicional noturno, entre outros.

As ofertas da Black Friday aparecem todos os anos, assim como os inúmeros casos de fraude na Balck Friday. Os preços baixam e as devoluções de pedidos também são grandes. Antes de comprar você precisa entender melhor os direitos do consumidor na Black Friday e evitar cair em golpes de "Black Fraude"!

