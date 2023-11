Alepe cancela licitação milionária para contratação de coquetel volante, buffet e almoço

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Licitação tinha valor de R$ R1.504.550,40 e foi publicada originalmente no mês de outubro de 2023

A Assembleia Legislativa de Pernambuco cancelou a licitação milionária que previa a contratação de um coquetel volante, buffet e almoço, aberta originalmente no dia 26 de outubro, para eventos da própria Alepe. A revogação foi publicada no Diário Oficial desta quinta-feira (9).

A licitação tinha valor de R$ R1.504.550,40 e seria feita por pregão eletrônico.

De acordo com o texto original, os serviços seriam prestados em "eventos promovidos pela Assembleia Legislativa de Pernambuco e coordenados pelas Superintendências Administrativa e do Cerimonial".

Hoje, o presidente da Alepe, Álvaro Porto, e o primeiro secretário, Gustavo Gouveia, optaram pelo cancelamento da contratação citando a Lei 8.666/93.

A legislação diz que a autoridade competente poderá revogar a licitação "por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado".

O texto publicado no Diário Oficial, ainda em conformidade com a lei, também diz que os possíveis licitantes podem requerer ampla defesa e o contraditório no prazo de cinco dias.