Vereadora propõe que escolas do Recife substituam sirenes por sons que não causem desconforto em crianças com autismo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A vereadora Aline Mariano (PP) apresentou um projeto de lei que obriga as escolas da rede municipal de ensino do Recife a substituir as tradicionais sirenes que anunciam o intervalo, início e fim das aulas por sinais sonoros que não causem desconforto ou risco de pânico a alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Na justificativa, apresentada na Câmara do Recife no dia 31 de outubro, a parlamentar diz que "é comum ver crianças autistas taparem os ouvidos, se esconderem ou terem medo de alguns sons e objetos, muitas vezes devido à hipersensibilidade auditiva".

"Pessoas com essa disfunção sensorial percebem os sons de forma mais aguçada, o que as torna intoleráveis. Em alguns casos, estímulos auditivos considerados 'normais', estímulos imprevisíveis (como o som de uma buzina) ou, até mesmo, estímulos inaudíveis podem gerar sofrimento, angústia, aversão e dor física", argumenta a vereadora.

No texto, Aline afirma que o município de Petrópolis, no Rio de Janeiro, regulamenta matéria de igual teor. "Dessa forma, já que vivemos sob a tutela de uma mesma Constituição Federal, o mesmo texto não poderia ser interpretado de maneira diferente. Se igual direito foi concedido a outros cidadãos brasileiros, deve-se somar isso ao rol dos direitos previstos para os recifenses".

Leia Também Deputado propõe distribuição de abafadores de som para alunos no espectro autista em Pernambuco

Segundo a proposição, as despesas decorrentes das mudanças correriam por conta de dotações próprias do orçamento vigente. A matéria aguarda emendas até o dia 16 de novembro para poder seguir na Câmara Municipal.

Brasília também discute o tema



Um projeto com teor semelhante tramita na Câmara dos Deputados. O PL 2093/22 foi proposto pelo deputado José Nelto (PP) e impõe multa para as escolas que descumprirem a determinação.



Em junho, a matéria foi aprovada na Comissão de Educação da Câmara. Agora, aguarda parecer da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência.