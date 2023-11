Danilo Cabral quer batizar a Transnordestina com o nome de Miguel Arraes

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Após o presidente Lula anunciar que as obras da Transnordestina serão retomadas, incluindo o trecho pernambucano da obra, o superintendente da Sudene, Danilo Cabral, afirmou que quer batizar o equipamento como "Ferrovia Governador Miguel Arraes".

"O presidente Lula lembrou que a ferrovia foi uma demanda de Arraes, apresentada na campanha presidencial de 2002. O ex-governador foi um importante ator na luta pela redução das desigualdades regionais, acreditando que o Nordeste pode ser o motor condutor do desenvolvimento do Brasil. Nada mais justo do que homenageá-lo quando a obra sair do papel”, destacou Danilo Cabral.

Em cerimônia no Palácio do Planalto, o presidente Lula disse que retomará as obras da ferrovia e lembrou um pedido feito por Arraes.

"Nós vamos retomar a Transnordestina, é uma estrada [de ferro] que além da importância do ponto de vista econômico, tem para mim um valor muito simbólico. Foi na campanha de 2003, saindo do Crato no Ceará, indo para Recife, um pedido do dr. Arraes, não esqueça de fazer a Transnordestina”, contou o petista.

A declaração de Danilo Cabral se dá porque a Sudene é a principal financiadora da ferrovia, através do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).

Em outubro, a Diretoria Colegiada da Autarquia liberou parcela de R$ 811 milhões do financiamento para a empresa Transnordestina Logística (TLSA), concessionária do empreendimento - do trecho que liga Eliseu Martins, no Piauí ao Complexo de Pecém, no Ceará. No total, o FDNE já aportou R$ 3,8 bilhões na ferrovia.

"Conseguimos, a partir de um esforço dos Ministérios da Integração e do Desenvolvimento Regional, da Casa Civil, dos Transportes e Infraestrutura, da ANTT e do Banco do Nordeste, do BNDES, além do Tribunal de Contas da União (TCU), destravar o andamento da ferrovia. Agora, aguardamos a avaliação da viabilidade econômico-financeira do trecho Eliseu Martins (PI) até o Complexo de Pecém (CE) pelo BNB, agente operador do FDNE, bem com a constituição do novo funding pelo MIDR, para dar andamento ao projeto”, explica Danilo Cabral.

Miguel Arraes foi governador de Pernambuco por três mandatos: 1963- 1964, 1987-1990 e 1995-1998. Ele era avô do ex-governador Eduardo Campos e bisavô do prefeito do Recife, João Campos. Arraes faleceu em 2005.

