Carnaval 2024 do Recife terá Gilberto Gil, Thiaguinho, Alceu Valença e Luísa Sonza; veja programação

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Programação completa do carnaval do Recife foi divulgada nesta sexta-feira (10) em coletiva da prefeitura da cidade

Com informações de Emannuel Bento, do JC.

A prefeitura do Recife divulgou a programação do Carnaval 2024 em um evento realizado na manhã desta sexta-feira (10) no Paço do Frevo, na região central da cidade. Veja a lista de atrações abaixo.

Entre os artistas anunciados, estão Gilberto Gil, Thiaguinho, Luísa Sonza, Ludmilla, Mart'nália, Paralamas do Sucesso, Lenine, Pitty, Samuel Rosa e Matuê.



Atrações carimbadas do carnaval pernambucano também foram confirmadas, como Alceu Valença, Elba Ramalho, Nação Zumbi, Nena Queiroga, Almir Rouche e Spok.

Os artistas se apresentarão no Marco Zero e nos polos descentralizados da cidade. As datas, horários e locais dos shows ainda não foram divulgados.

Neste ano, o carnaval do Recife ganhou mais um dia de festa, começando oficialmente na quinta-feira, dia 8 de fevereiro. Segundo a prefeitura, serão mais de 3 mil atrações e apresentações, sendo 98% dos nomes locais.

"Esse ano a gente já viu como foi bom e ano que vem vai ser maior. A quinta-feira vai ser o dia da grande abertura com grandes atrações no Marco Zero, até a quarta-feira de cinzas. 98% da atrações e apresentações são locais, mas o carnaval é uma festa nacional e a gente vai receber atrações do Brasil inteiro", disse o prefeito João Campos em coletiva.

Programação do Carnaval do Recife 2024

Veja os artistas confirmados no Carnaval 2024 do Recife.

Lia de Itamaracá

Cidade do Mangue



Martn'ália

Alceu Valença

Ludmilla

Orquestra Maestro Duda

Pitty

Nena Queiroga

Nação Zumbi

Elba Ramalho

Mestre Ambrósio

Belo Xis

Orquestra Maestro Edson Rodrigues

Thiaguinho

Mumuzinho

Capital do Brega

Karina Buhr

Siba

Karinna Spinelli



Samuel Rosa

Lenine

Luísa Sonza

Gerlane Lops

Monica Feijó

Almir Rouche

Matuê

Gilberto Gil

Maestro Forró e Orquestra da Bomba do Hemetério

André Rio

Otto

Marron Brasileiro

Coral Edgard Moraes

Geraldo Azevedo

Devotos

Mundo Livre

Antônio Nóbrega

Orquestra do Recife e Maestro Ademar Araújo

Louise

Frevo do Mundo

Spok Frevo Orquestra

Olodum

Claudionor Germano

Paralamas do Sucesso

Isaar

Carnaval do Recife 2024: atrações