Comércio do Recife agora abrirá todos os dias até o final do ano

O comércio do Centro do Recife abre todos os dias, de domingo a domingo, inclusive em feriados, a partir da próxima quarta-feira (15/11) e vai até o próximo dia 24 de dezembro. A iniciativa faz parte de uma campanha da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife) para incentivar as vendas de final de ano no varejo.

A expectativa é que as vendas no varejo da capital pernambucana cresçam entre 10% e 15%, em relação ao mesmo intervalo do ano passado. “É um dia a mais para os consumidores fazerem suas compras de final de ano, sejam empresas, empreendedores que buscam itens prontos e insumos para transformar em produtos, além do público em geral”, adiantou o presidente da CDL Recife, Fred Leal.

Entre os segmentos de maior movimento estão artigos para decoração, embalagens, festas, calçados, vestuário, cosméticos, joalheria e eletroeletrônicos. Segundo o representante do varejo recifense, a decisão foi acordada novamente com o sindicato da categoria.

A campanha envolverá faixas nas principais ruas do Centro e também informativos que seguirão aos lojistas sobre a ação. Fred Leal disse também que ficará a critério de cada lojista definir as estratégias de vendas e ações promocionais, no período.

Como ficam os shoppings

Recife

Shopping Recife - das 12h às 21h

RioMar Recife - das 12h às 21h

Shopping Boa Vista - das 11h às 19h.

Shopping Tacaruna - 12h às 21h

Plaza Shopping - das 12h às 21h.



Olinda

Shopping Patteo Olinda - das 12h às 21h.



Paulista

Paulista North Way Shopping - das 12h às 21h



Camaragibe

Camará Shopping - das 12h às 21h



Jaboatão

Shopping Guararapes - das 9h às 22h



Cabo de Santo Agostinho

Shopping Costa Dourada - das 9h às 22h



Igarassu

Shopping Igarassu - das 12h às 20h



Moreno

Recife Outlet - das 9h às 21h

Feriados

Pelo menos dois feriados integram o calendário: o da próxima quarta-feira (15/11), quando é comemorada a Proclamação da República, e o dia 8 de dezembro, Dia de Nossa Senhora da Conceição. Nesses dois dias, o comércio do Centro abrirá as portas e poderá haver lojas que decidirão ampliar o horário de funcionamento. Lojas e shoppings - que normalmente já abrem de domingo de domingo - operarão com horário especial.

"A iniciativa da CDL Recife é uma excelente oportunidade para os consumidores que desejam fazer compras de final de ano. Com o comércio aberto todos os dias, fica mais fácil encontrar os produtos desejados e aproveitar as melhores ofertas", afirma a entidade, ao Blog de Jamildo.