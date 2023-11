Edital do concurso da Polícia Militar de Pernambuco é divulgado; mais de 2 mil vagas e salários de até R$ 10,8 mil

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O edital oficial da abertura de inscrições para novo concurso da Polícia Militar do Estado de Pernambuco foi publicado neste sábado (11). No documento foi divulgado 2.700 vagas para soldados e oficiais com salários iniciais de até R$ 10.855,91.

O concurso tem a AOCP como banca organizadora, que publicou a divisão das vagas para os cargos oferecidos. Confira as informações divulgadas:

Concurso da Polícia Militar de Pernambuco

As vagas para o concurso da Polícia Militar estão distribuídas da seguinte forma:

Soldados

Total de 2.400 vagas, que são dividadas da seguinte forma:

2.280 vagas em ampla concorrência

120 vagas para pessoas com deficiência

Concorre ao cargo de soldado o candidato com ensino médio completo, idade de 18 a 30 anos, altura mínima de 1,65m para homens e 1,60m para mulheres, além de carteira de habilitação a partir da categoria "B".

De acordo com o edital publicado, a remuneração inicial para o cargo é de R$ 3.419,88, com jornada de 40 horas por semana.

Oficiais

São cerca de 300 vagas para 2° tenente divididas em:

285 vagas por ampla concorrência

15 vagas para pessoas com deficiência

Nesta oportunidade, o candidato precisa ter o ensino superior em direito, idade de 18 a 30 anos, além da altura mínima de 1,65m para homens e 1,60m para mulheres, com carteira de habilitação a partir da categoria "B".

A remuneração inicial para o cargo é de R$ 10.855,91, com jornada de 40 horas semanais.

Inscrições para o concurso da Polícia Militar de Pernambuco

As datas de inscrições vão de 13 de novembro a 13 de dezembro, segundo o Estratégia Concursos. A partir dessas datas, a banca organizadora AOCP disponibilizará no site a possibilidade de se candidatar.

Para finalizar a candidatura, os participantes devem pagar taxas, são elas:

Soldados: R$ 180

2° tenentes: R$ 220

O pagamento deverá ser realizdo até o dia 14 de dezembro.

Provas do concurso PM PE

A aplicação das provas objetivas e redação acontecerá no dia 28 de janeiro, sendo no período da manhã para soldados e no período da tarde para 2° tenente, com duração de 5 horas para finalizar.

Para os candidatos no cargo de soldados, a prova objetiva contará com 60 questões na área de língua portuguesa, história de Pernambuco, raciocínio lógico, informática, direito constitucional e direitos humanos e legislação extravagante, além de uma redação equivalente à 40 pontos.

Para o cargo de 2° tenente, os participantes farão uma prova de 70 questões, que envolvem língua portuguesa, estrangeira, raciocínio lógico, estatística, informática, direito constitucional, administrativo, penal, processual penal, penal militar e entre outros assuntos. Para esses candidatos, a redação valerá 30 pontos.

Ambos os selecionados após a etapa das provas e redação devem seguir para as etapas de exames de aptidão física, exames médicos e avaliação psicológica.

Clique aqui para acessar o edital do concurso da Polícia Militar publicado;

Vídeo relacionado: GOVERNO anuncia CONCURSO para POLÍCIA CIENTÍFICA!