Primeira-dama de Agrestina é vista vandalizando carro após suposta confusão envolvendo o prefeito

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Um vídeo que circula nas redes sociais desde o fim de semana está repercutindo na cidade de Agrestina, no Agreste pernambucano. As imagens mostram a primeira-dama do município, Maria das Graças Mendes, pichando um carro que pertenceria a uma amante do prefeito, Josué Mendes (PSB). O caso foi revelado pelo portal Metrópoles.

Nas imagens, Maria das Graças Mendes aparece aplicando um spray vermelho em um carro estacionado. O veículo é exibido com vários xingamentos pichados na lataria, como "prefeito raparigo" e "rapariga do prefeito".

De acordo com o Metrópoles, uma confusão teria ocorrido momentos antes do ato de vandalismo. A primeira-dama teria ido até uma creche e desferido xingamentos contra a suposta amante, na frente de todos os participantes de uma reunião.

Em seguida, Maria das Graças teria dado tapas na mulher e puxado os óculos dela. A reportagem afirma que, após a discussão, a primeira-dama teria deixado o lugar e vandalizado o veículo com o spray vermelho. Ela ainda teria furado os quatro pneus do carro.

Carro de suposta amante do prefeito de Agrestina é vandalizado com pichações - Reprodução/Redes Sociais

Em resposta ao Jornal do Commercio, a Polícia Civil disse que não localizou ocorrência sobre o caso.



A reportagem também tentou contato com a prefeitura da Agrestina, mas até a publicação desta matéria não havia recebido retorno.