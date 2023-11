Governo Lula escolhe ex-deputado apoiador de Bolsonaro para direção da Codevasf

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O ex-deputado federal Gil Cutrim (Republicanos) foi indicado pelo Governo Federal para a Diretoria de Estratégias e Finanças da Codevasf.

Esse é mais um movimento do governo Lula para acomodar partidos do Centrão no alto escalão da gestão federal.

A vaga foi criada especificamente para abrigar o Republicanos. A criação foi feita por meio de Medida Provisória que concede reajuste salarial para os servidores federais. Assim, o número de diretores foi alterado de três para quatro.

Gil Cutrim foi deputado federal pelo PDT entre 2018 e 2022, mas foi expulso do partido no início do ano passado por infidelidade partidária, após apoiar o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Segundo nota do partido à época, Cutrim "desobedeceu reiteradas vezes as decisões partidárias", seguindo as orientações em somente 39% das suas votações, enquanto votou junto com a base de Bolsonaro em 58% das oportunidades.

Cutrim migrou para o Republicanos e, em 2022, obteve 53.675 votos e ficou na primeira suplência. Ele apoiou Bolsonaro na disputa contra Lula.