Ala do PDT quer que Ciro Gomes dispute vaga na Câmara dos Deputados em 2026

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O PDT já tem um caminho traçado para Ciro Gomes nas Eleições 2026. Segundo reportagem da Folha de São Paulo, uma ala pedetista defende que ele dispute o cargo de deputado federal.

A ideia seria repetir o desempenho que Ciro teve nas Eleições 2006, quando disputou a vaga para a Câmara e foi eleito com a maior votação proporcional do país para o cargo.

Na época filiado ao PSB, a expressiva votação garantiu várias cadeiras ao partido na Câmara.

Se conseguir repetir o feito, Ciro ajudaria a repor as vagas que o PDT vai perder por conta do racha com o irmão Cid Gomes no Ceará.

Leia Também Ciro Gomes fala de Lula pela 1º vez após eleição e critica presidente

"Ciro é um nome importante, seria interessantíssimo [ele disputar uma vaga na Câmara]. É um quadro que traria com ele alguns deputados. Recuperaríamos o espaço que porventura venhamos a perder agora. Mas isso é uma decisão que cabe a ele", afirma o secretário nacional do PDT, o ex-ministro Manoel Dias

Ciro não quer eleições

Após consecutivas derrotas em eleições presidenciais, Ciro Gomes tem dito que não pretende mais disputar nenhum pleito.

"Eu espero não precisar mais submeter minhas opiniões ao crivo eleitoral de ninguém", disse em uma transmissão ao vivo em seu canal no YouTube.

Veja mais sobre Ciro Gomes