Calendário PIS/PASEP 2024: consulta do abono já foi liberada? Saiba quando sai o PIS/PASEP Ano-Base 2022

Com muita ansiedade, beneficiários do PIS e do PASEP aguardam pelo pagamento dos respectivos abonos de ano-base 2022. No entano, os valores correspondentes só começarão a ser repassados a parir do dia 15 de fevereiro.

A caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, são os bancos responsáveis por beneficiar os trabalhadores do PIS e do PASEP, respectivamente.

Nesta matéria, você confere:

Já pode consultar o PIS 2024?

Como realizar a consulta PIS/PASEP 2024?

Calendário PIS Ano-Base 2022

Tabela PIS/Pasep 2024

A partir de 5 de fevereiro, os trabalhadores podem verificar se têm direito ao abono e os valores a receber no novo calendário.

A consulta pode ser feita no aplicativo da Carteira Digital ou no portal Gov.br. Além disso, os trabalhadores já podem verificar se têm valores a receber de anos anteriores.

Acesse o site oficial da Caixa Econômica Federal para consultar o PIS: https://www.caixa.gov.br/ No caso do PASEP, a consulta pode ser feita no site do Banco do Brasil: https://www.bb.com.br/ Em ambos os sites, busque pela opção de consulta do PIS/PASEP ou abono salarial. Informe o número do seu PIS/PASEP, que pode ser encontrado na sua carteira de trabalho, no cartão cidadão ou no extrato do FGTS. Complete os demais dados solicitados, como data de nascimento e informações de segurança.

*Após fornecer os dados, o sistema irá apresentar as informações sobre a situação do seu PIS/PASEP, incluindo se há valores a receber.

CALENDÁRIO PIS/PASEP 2024: veja DATAS DE PAGAMENTO

O Calendário do PIS e do PASEP foi unificado! Com isso, os beneficiários receberão seus respectivos abonos salariais através do mês de aniversário.

A seguir, confira as datas de pagamento:

Tabela PIS 2024 será antecipada pela Caixa segunda (22)? Saiba como serão os pagamentos do PIS 2024 - Foto: José Cruz/Agência Brasil, Arte: Portal NE10

