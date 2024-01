Concurso BC 2024: Como se inscrever no Concurso do Banco Central 2024? Veja

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Banco do Central abril inscrições com salários a partir de R$ 20 mil

Começaram nesta segunda-feira, às 10h, as inscrições para o concurso do Banco Central, que oferece 100 vagas com salários iniciais de R$ 20,9 mil.

Há oportunidades para profissionais graduados em diversas áreas no concurso. As vagas, divididas em duas áreas, são destinadas a analistas: 50 para Tecnologia da Informação e 50 para Economia e Finanças.

Informações sobre vagas

Cada área reserva vagas para pessoas com deficiência (5%) e negros (20%). Das 100 vagas, 74 são para ampla concorrência, 6 para pessoas com deficiência e 20 exclusivas para candidatos negros.

Além do salário inicial de R$ 20.924,80, os aprovados terão auxílio-alimentação e assistência médica, com custos compartilhados entre servidores e o Banco Central.

As inscrições, com taxa de R$ 160,00, vão até 20 de fevereiro e são realizadas no site do Cebraspe, a banca organizadora do concurso.

Inscrições para concurso do BC 2024

Para concorrer, é necessário possuir diploma de curso superior reconhecido pelo MEC, em qualquer área. As provas ocorrerão em 19 de maio e serão aplicadas em todas as capitais do país.

As inscrições estarão disponíveis de 22 de janeiro a 20 de fevereiro de 2024, exclusivamente pelo site https://www.cebraspe.org.br/concursos/bcb_24. Para concluir a inscrição, é preciso pagar uma taxa de R$ 150,00.

