Quando o INSS vai atualizar a margem 2024? Veja o prazo

A margem consignável é o limite máximo de comprometimento da renda de um beneficiário com descontos de empréstimos consignados ou parcelas de cartões de crédito consignado.

Em outras palavras, é o percentual máximo da renda que pode ser destinado ao pagamento de empréstimos consignados.

Margem consignável do INSS

No contexto do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), a margem consignável refere-se ao percentual máximo que pode ser descontado da renda do aposentado ou pensionista para o pagamento de empréstimos consignados e outras operações financeiras com desconto em folha de pagamento.

O limite da margem consignável é estabelecido por normativas legais e pode variar de acordo com o tipo de benefício, o valor da renda mensal e outros fatores.

O objetivo é garantir que o beneficiário não comprometa uma parte excessiva de sua renda com esses descontos, proporcionando uma proteção financeira mínima.

É importante ressaltar que o controle da margem consignável visa proteger o beneficiário contra endividamento excessivo e assegurar que ele mantenha uma parcela adequada de sua renda disponível para outras despesas e necessidades.

Quando o INSS vai atualizar a margem 2024?

Muita gente já está em busca de quando o INSS vai atualizar a margem 2024. Os aposentados e pensionistas do INSS terão uma nova margem consignável em 2024 devido ao aumento do valor dos benefícios.

Esse aumento amplia a margem disponível para empréstimos e cartões com consignação.

A título de exemplo, aqueles que recebem o salário mínimo verão um aumento de R$ 1.320 para R$ 1.412 mensais com o novo valor do salário mínimo.

Dessa forma, a margem consignável para empréstimos (35%) aumenta de R$ 462 para R$ 494,20. A contratação com a nova margem consignável está sujeita à atualização do contracheque INSS.

A Dataprev, responsável pelo processamento da folha de pagamento do INSS, realizará a atualização entre os dias 18 e 21 de janeiro, durante a maciça.

Assim que a maciça INSS de janeiro for concluída, os novos contratos de empréstimo com a margem de 2024 poderão ser formalizados.

