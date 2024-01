Previsão da inflação e do aumento do dólar ao fim de 2024 são reduzidos pelo mercado; confira

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O novo boletim Focus publicado toda segunda-feira pelo Banco Central apresentou hoje (22) as novas previsões do mercado financeiro sobre a situação econômica do Brasil.

Segundo o levantamento desta semana, os economistas aumentaram as expectativas positivas para o ano de 2024 ao diminuir a previsão de aumento da inflação e do preço do dólar.

ECONOMISTAS MELHORAM EXPECTATIVAS PARA INFLAÇÃO E PREÇO DO DÓLAR AO FIM DE 2024

Até o final de 2023, as estimativas para 2024 nos relatórios do boletim indicavam uma certa estagnação econômica do Brasil. Apesar disso, os índices tiveram uma melhora nas previsões desta segunda.

Pela segunda semana consecutiva, foram reduzidas as projeções para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), indicador oficial da inflação no Brasil. O número saiu de 3,87% para 3,86% no crescimento.

Como a meta da inflação para 2024 é de 3%, com intervalo aceitável de 1,5% até 4,5%, esse número representaria o cumprimento do objetivo. 2023 conseguiu sair do resultado dos últimos dois anos ao se manter dentro da meta de 3,25% ao atingir 4,62% (intervalo era 1,75% até 4,75%).





Quanto maior a inflação de um país menor é o poder de compra do local, já que o preço dos produtos aumentam, sem o mesmo ocorra com seus recursos financeiros.

Com a taxa básica de juros em 11,75% neste momento, a estimativa do mercado financeiro é que a Selic continue a cair e finalize 2024 em 9% ao ano. Enquanto a projeção indica um aumento de 1,6% no Produto Interno Bruto (PIB) do país, um número 0,01% maior que o índice da semana anterior (1,59%).

PREVISÃO DE VALOR DO DÓLAR EM 2024 TAMBÉM DIMINUI

Assim como ocorreu com a previsão da inflação, a estimativa dos economistas para o valor do dólar ao fim de 2024 também recuou. Quatro semanas atrás o valor indicado era de que a moeda estadunidense estaria em R$ 5 em dezembro de 2024, a previsão atual é de R$ 4,92.

Banco Central voltará a reduzir a Selic em 0,5 ponto percentual