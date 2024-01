Candidato no Recife, Gilson Machado ataca Lula e João Campos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Candidato do PL no Recife critica João Campos e Raquel Lyra por disputarem atenção de Lula em sua passagem pela capital pernambucana

O ex-ministro bolsonarista Gilson Machado (PL) reagiu à visita de Lula ao Estado de Pernambuco, para a oficialização da ampliação da refinaria Abreu e Lima e colocação de um ponto final na polêmica da Escola de Sargentos, boicotada em Pernambuco, por preconceito ou desconhecimento do projeto de Estado.

Ele não poupa de críticas nem a atual governadora, por ter disputado a atenção do atual mandatário nacional com João Campos. O PL está na base do governo Estadual, mas as eleições municipais são uma guerra à parte.

Pelo zap, abaixo da linha da cintura, os ataques a João Campos tem se intensificado, desde a virada do ano, com destaque mais das vezes para o campo moral. A situação apenas mostra que o jovem prefeito está tirando votos do PL até entre os eleitores da direita mais radical no Recife. Em política, não se chuta cachorro morto. Quando algum candidato vira objeto de pancadaria generalizada é porque está em ascensão.

Veja o texto abaixo com a narrativa do candidato do PL



Lula é engenheiro de obras já anunciadas e João Campos é o velho político com cara de novo



Fui ministro do Turismo e Cultura do governo Bolsonaro e comento a passagem de Lula por Pernambuco, destacando que o ex-presidente Jair Bolsonaro já havia colocado a duplicação da refinaria no plano estratégico da Petrobrás e também anunciado que a Escola de Sargentos seria em Pernambuco. Uma conquista pessoal minha, do deputado Augusto Coutinho e de todos os Pernambucanos e foi anunciada na base aérea de Fortaleza e eu estava lá ao lado dele no dia 21/10/2021, aos 47 minutos do segundo tempo, vencemos a disputa com um estado do Sul... é dar um google que a mentira não se sustenta.

Só falta agora ele dizer que criou o Pix, fez o forró Patrimônio Cultural do Brasil e liberou a venda direta de álcool para o posto de combustível. Mais isso não me espanta ... para quem já disse que FUNDOU O CLUBE NÁUTICO HÁ MAIS DE 100 ANOS.

Ele anunciou medidas já programadas por nós e digo: Esperamos é que essa duplicação da refinaria também não se transforme em novos escândalos de corrupção, como já aconteceu recentemente.

Ainda registro que é estarrecedor ver o prefeito do Recife disputando a atenção de Lula com a governadora Raquel e lembro que, para esse povo, política pode tudo mesmo. Há pouco tempo, na última eleição para prefeito, o jovem (João Campos) não poupou críticas ao PT no campo da honestidade, assim como seu partido votou fechado pela cassação de Dilma. Hoje, parece estar tudo bem e acordado.



O partido dele, o PSB, e dos seus vassalos, segundo o Ministério Público, investigações da PF e da justiça, está longe de possuir o monopólio da honestidade e o povo do Recife vai conhecer a cidade que ele esconde.

Será uma eleição muito esclarecedora. Vou revelar o Recife que ele coloca debaixo do tapete, com alto índice de violência, trânsito caótico, moradores de rua e uma periferia esquecida. Não é a toa que o chamam “O Príncipe”, título do livro de Maquiavel.

Será uma eleição esclarecedora pois vamos mostrar a verdade. João Campos, apesar de ser filho de Eduardo, politicamente, é cria de Lula e da esquerda pernambucana e brasileira. É um jovem velho: cara de novo, mas com as velhas práticas do PSB de sempre.