PT colocou 'calos' de João Campos em destaque no palanque de Lula na refinaria Abreu e Lima

A cena política não passou desapercebida para as fontes do blog de Jamildo. O PT de Pernambuco - que pede a João Campos a vice na chapa dele agora nas eleições de 2024 - usou o evento simbólico de retomada oficial das obras da refinaria Abreu e Lima, em Suape, para dar um recado ao socialista e ao PSB, por extensão.

Os políticos tem estas coisas. Não gostam de dizer as coisas diretamente, para depois não serem cobrados, seja pelos eleitores, seja pelos jornalistas. Ao invés disto, usam as encenações públicas, dai a guerra de muitos para estarem na foto ou bem na fita, como se diz popularmente.

No caso de Suape, não terá sido mera coincidência a colocação lado a lado do ministro da Pesca, André de Paula, e o ex-deputado estadual Wolney Queiroz, na primeira fila do palanque em Suape, na mesma linha em que estavam a governadora Raquel Lyra e o prefeito João Campos.

Nos bastidores, conta-se que foi o próprio presidente nacional do PSD Gilberto Kassab que orientou André de Paula a sair do palanque no Recife, afirmando que João Campos e o PSB não haviam mantido a palavra de tê-lo na chapa ao Senado. Para amenizar a situação, João Campos manteve toda a estrutura deixada pela filha Cacau de Paula no turismo. No entanto, na volta da eleição, André de Paula deu um salto solto e foi parar no outro lado do rio, agora como aliado do PSDB.



No caso de Wolney Queiroz, as queixas dos caciques do PDT também são de ordem eleitoral. Eles contam que João Campos e o PSB não teriam se esforçado para manter a reeleição de Wolney, mesmo com o acordo para o PDT estar no palanque do Recife. Sobrou para Wolney aninhar-se em um cargo no ministério da Previdência, com Carlos Lupi. Lupi, Wolney e Zé Queiroz abateram as pretensões do então candidato no Recife Túlio Gadelha, hoje deputado federal, para beneficiar João campos em 2020.

São justamente estes partidos que ameaçam estar ao lado da oposição, engrossando o palanque de Raquel Lyra em 2026, mas já ajudando a desidratar João Campos em 2024, com a ajuda do PT, se não for ouvido.

Em lugar disto, ajudar Wolney Queiroz, o PSB teria dado carga na eleição de Tadeu Alencar. Coincidentemente ou não, com a chegada do PT no Ministério da Justiça, Tadeu Alencar acaba de perder o cargo de secretário nacional da pasta.

Raquel Lyra esteve com Lula e ministros em evento na Refinaria Abreu e Lima - JAILTON JR/JC IMAGEM

Depois do Carnaval

Nos bastidores, João Campos tem dito que não tomará decisão sobre pressão e que o prazo para definição será até as convenções, em março ou abril.