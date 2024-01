Bolsa Família 2024: Mães com crianças de até 6 meses recebem valor adicional; descubra o montante

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Nesta segunda-feira (22), um novo capítulo se inicia para os beneficiários do Bolsa Família com o Número de Identificação Social (NIS) terminado em 3.

Nesta segunda-feira (22), um novo capítulo se inicia para os beneficiários do Bolsa Família com o Número de Identificação Social (NIS) terminado em 3.

Eles estão recebendo a mais recente parcela do programa para o ano de 2024, um auxílio cujo valor médio alcança R$ 685,61.

Esse pagamento, efetuado pela Caixa Econômica Federal, faz parte de um esforço que, neste mês de janeiro, beneficiará aproximadamente 21,12 milhões de famílias em todo o Brasil, com a garantia de um valor mínimo de R$ 600 por família.

Benefícios do Bolsa Família

Este ano, o Bolsa Família se apresenta com uma estrutura renovada, incorporando três benefícios adicionais, a saber:

Benefício Variável Familiar Nutriz: Este benefício contempla seis parcelas de R$ 50, destinadas a mães de bebês de até seis meses, com o objetivo de assegurar a nutrição apropriada para os recém-nascidos.



Benefício Variável Familiar Composição Familiar: Aqui, as famílias com gestantes e filhos entre 7 e 18 anos recebem um acréscimo de R$ 50.



Benefício Variável Familiar Criança Creche: Este benefício acrescenta R$ 150 para as famílias com crianças de até 6 anos.



Mudanças no Bolsa Família

Uma mudança significativa em 2024 é a remoção do desconto do Seguro Defeso para os beneficiários do Bolsa Família.

O Seguro Defeso era anteriormente deduzido para aqueles que dependem exclusivamente da pesca artesanal e são impedidos de exercer a atividade durante a piracema.

Sob a regra de proteção do Bolsa Família, implementada em junho de 2023, aproximadamente 2,4 milhões de famílias que ultrapassaram a linha da pobreza, mas ainda não atingiram o limite de meio salário mínimo por pessoa, continuam a receber o benefício.

Esta regra assegura que essas famílias recebam 50% do valor total do auxílio, com um benefício médio de R$ 373,07.

Isso representa um apoio mensal de cerca de R$ 186,53 por família, uma ferramenta vital para auxiliar na transição social daqueles que conquistaram um emprego e melhoraram suas rendas, mas ainda necessitam de suporte financeiro.

Calendário Bolsa Família 2024

O calendário de pagamentos do Bolsa Família para janeiro de 2024 é determinado pelo último dígito do NIS.

NIS de final 1 - 18 de janeiro;



NIS de final 2 - 19 de janeiro;



NIS de final 3 - 22 de janeiro;



NIS de final 4 - 23 de janeiro;



NIS de final 5 - 24 de janeiro;



NIS de final 6 - 25 de janeiro;



NIS de final 7 - 26 de janeiro;



NIS de final 8 - 29 de janeiro;



NIS de final 9 - 30 de janeiro;



NIS de final 0 - 31 de janeiro.

Consulta do Bolsa Família

Os beneficiários podem verificar as datas de pagamento consultando o calendário disponível.

Para uma verificação mais direta, é possível consultar o Bolsa Família pelo CPF, acessando o site oficial da Caixa Econômica Federal, seguindo as instruções para a consulta por família e inserindo o NIS e o CPF do responsável.

Essa consulta também está disponível no aplicativo Bolsa Família, no Caixa Tem, nas agências da Caixa ou por meio dos telefones 111 e 121 do Ministério do Desenvolvimento Social.

Quem pode receber o Bolsa Família?

As famílias interessadas no Bolsa Família 2024 devem cumprir requisitos como:

Acompanhamento pré-natal

aderência ao calendário de vacinação nacional

monitoramento do estado nutricional de crianças com até sete anos

além da manutenção de uma frequência escolar mínima de 65% para crianças de 4 a 6 anos e 75% para jovens de 6 a 18 anos que ainda não completaram a educação básica.

Fonte:Jcconcursos.

Confira também: