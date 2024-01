Geraldo Júlio cotado para vice-prefeito de João Campos em 2024 ?

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O nome do ex-prefeito Geraldo Júlio (PSB) está sendo cotado para a vaga de vice-prefeito do Recife, pela chapa do prefeito João Campos (PSB), nas eleições de 2024. A informação é do jornalista José Matheus Santos, da Folha de São Paulo.

"Entre os nomes cotados pelo PT estão o deputado federal Carlos Veras e o médico Mozart Sales. Pelo PSB, os mais cotados são o presidente da Câmara Municipal, Romerinho Jatobá, e o ex-prefeito Geraldo Julio", explica o jornalista.

Geraldo deixou a Prefeitura discretamente após apurações da Polícia Federal por gastos na covid-19 em 2020, que resultaram em sete operações. Anos depois, nada ficou comprovado.

Nas eleições de 2022, Geraldo preferiu não ser candidato a nada, mesmo sendo apontado como nome natural do partido para governador. Nos bastidores, dizem que o então governador Paulo Câmara, no PSB na época e agora sem partido, teria vetado Geraldo como candidato. Nada foi confirmado oficialmente.

Caso se confirme a especulação, Geraldo Julio poderia repetir Eduardo Campos, destroçado depois da campanha dos precatórios pela oposição do governo Jarbas/Mendonça, antes de dar a volta por cima.

Geraldo não quis nem mesmo ser candidato a deputado federal em 2022.

Agora, seu nome volta como um possível vice da total confiança de João Campos. Assim, a chapa seria "puro-sangue".

Caso a especulação se concretize, João poderia sair da Prefeitura, com segurança, em abril de 2026, para disputar contra a reeleição de Raquel Lyra (PSDB). Esse é um grande receio dos tucanos pernambucanos.

João deixaria a prefeitura com uma pessoa da sua total confiança, o ex-prefeito Geraldo Júlio, que funciona atualmente como mentor político do atual prefeito, segundo informações de bastidores.

Para a equação se concretizar, João teria que resolver a situação com aliados, especialmente o PT que também pleiteia a vice, visando a possibilidade do nome assumir a prefeitura em abril de 2026, caso João saia para disputar contra Raquel.