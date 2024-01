Concurso Caixa 2024: O que estudar para o concurso? Conheça as principais matérias

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Caixa Econômica Federal anunciou a abertura de seu novo concurso, agendado para fevereiro deste ano, com a realização das provas previstas para o primeiro semestre.

Essa notícia tem despertado curiosidade e expectativa entre os potenciais candidatos, levantando uma questão: quais são os conteúdos essenciais para se estudar visando esse próximo edital?

A organização do concurso ficará a cargo da Fundação Cesgranrio, e estão previstas 4 mil vagas para candidatos de nível médio.

Destas, metade será destinada à função de Técnico Bancário Novo (TBN), exigindo o ensino médio completo.

As outras 2 mil vagas serão para o cargo de Técnico Bancário Novo na área de Tecnologia da Informação, requerendo, além do ensino médio, um curso técnico na área.

De acordo com as diretrizes do concurso, os candidatos com formação de nível médio serão avaliados por meio de provas objetivas, redações, exames discursivos e análise de títulos.

o que é primordial estudar para as provas da Caixa?

Os exames objetivos seguirão o formato de múltipla escolha, com questões divididas entre Conhecimentos Gerais e Específicos.

Até o momento, as disciplinas específicas a serem abordadas ainda não foram reveladas.

Para aqueles buscando uma orientação de estudo, é recomendável analisar o concurso anterior da Caixa, realizado em 2021 e também coordenado pela Cesgranrio.

Este concurso, que contou com 1.100 vagas para Técnico Bancário Novo direcionadas a Pessoas com Deficiência (PcDs), avaliou os participantes através de provas objetivas e uma prova de redação.

Prova do Concurso

Neste concurso, as provas objetivas consistiram em 60 questões, divididas igualmente entre Conhecimentos Básicos e Específicos.

Para o cargo de Técnico Bancário Geral, as questões abordaram Língua Portuguesa, Matemática Financeira, Conhecimentos Bancários, Probabilidade e Estatística, Informática e Atendimento Bancário.

Na área de Tecnologia da Informação, as questões específicas concentraram-se inteiramente em TI.

Portanto, os candidatos podem se preparar eficazmente baseando-se nesses conteúdos e praticando com as questões do concurso de 2021. Assim, é possível otimizar o tempo de estudo e garantir uma preparação focada e eficiente para o concurso da Caixa Econômica Federal.

Fonte: Folha dirigida.

