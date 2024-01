Tabela do INSS 2024: Veja passo a passo para conferir o valor do benefício

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Para todos os aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), há uma atualização: já é possível verificar o valor dos pagamentos reajustados para este mês de janeiro.

Graças ao processamento da folha de pagamentos pela Dataprev, os valores reajustados começarão a ser refletidos nos extratos de pagamento, estando disponíveis para visualização nesta terça-feira (23).

Esses pagamentos são pertinentes para um amplo grupo de beneficiários. Aqueles que recebem até um salário mínimo terão seus depósitos realizados no período de 25 de janeiro a 7 de fevereiro.

Enquanto isso, os segurados com rendimentos acima do salário mínimo verão seus pagamentos creditados a partir do dia 1º de fevereiro.

Em números, isso representa 27.349.843 pessoas recebendo até um salário mínimo e 12.028.324 com renda acima desse patamar, incluindo 5.761.215 beneficiários de auxílios assistenciais, como indicado pela folha de pagamento de janeiro.

Calendário do INSS 2024

Calendário do INSS 2024 - Divulgação / INSS

Seguindo o calendário estabelecido, os beneficiários poderão consultar o extrato de pagamento a partir do dia 23 de janeiro para conferir os valores que serão recebidos.

Os segurados que se aposentaram ou começaram a receber pensão ou auxílio durante 2023, com benefícios acima do mínimo, terão um reajuste proporcional ao tempo de recebimento do benefício.

Como Realizar a Consulta do Extrato de Pagamento

Para os segurados que têm acesso à internet, a consulta pode ser realizada de maneira prática:

Visite o site Meu INSS e efetue o login.



Na página inicial, selecione a opção “Extrato de Pagamento”.



O aplicativo Meu INSS, disponível tanto para Android quanto para iOS, também oferece essa funcionalidade para os usuários de dispositivos móveis.



Para aqueles que não têm acesso fácil à internet, a solução é acessível:

Contate a Central 135.

Tenha seu CPF à mão e esteja preparado para confirmar algumas informações cadastrais para segurança.

O atendimento é disponibilizado de segunda a sábado, das 7h às 22h.

Fonte: Gov.br.

