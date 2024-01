Empréstimo Consignado 2024: Veja como solicitar o empréstimo pela Caixa; Confira

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Caracterizado pela facilidade de acesso, o empréstimo consignado é uma opção de crédito onde as parcelas são diretamente descontadas da folha de pagamento do empregado ou do benefício previdenciário.

Para aqueles que trabalham em empresas ou órgãos parceiros, assim como para aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), o empréstimo consignado surge como uma alternativa financeira de apoio em tempos de necessidade.

É preciso, contudo, enfatizar que o uso consciente e responsável dessa modalidade de crédito é fundamental.

Caso contrário, pode-se acabar comprometendo uma parcela significativa da renda mensal.

Empréstimo Consignado

Os bancos tendem a oferecer condições mais vantajosas nesse tipo de empréstimo, como taxas de juros mais baixas, devido ao menor risco associado.

Até mesmo pessoas com restrições de crédito podem ter acesso a essa linha de crédito.

Condições para Empréstimo Consignado

A Caixa Econômica Federal oferece empréstimos consignados sob determinadas condições.

O valor máximo que pode ser emprestado é calculado com base no salário ou benefício do solicitante, e o pagamento mensal da dívida não pode exceder 35% do valor recebido por mês.

Critérios para Acesso ao Empréstimo Consignado na Caixa

Os interessados em obter um empréstimo consignado através da Caixa devem atender aos seguintes critérios:

Ser empregado de empresa ou órgão conveniado, ou ser aposentado ou pensionista permanente do INSS;



Para pensionistas do INSS, o benefício deve ser permanente e apto para a contratação do empréstimo;



O valor da parcela do empréstimo não pode exceder 35% do salário ou benefício mensal;



As parcelas do empréstimo são fixas e descontadas diretamente do salário ou benefício;



A concessão do empréstimo está sujeita à análise de crédito e outras condições contratuais.



Atualmente, a opção de Consignado com garantia de FGTS está temporariamente suspensa.

Como Solicitar o Empréstimo

Para requerer o empréstimo consignado, os clientes da Caixa podem primeiro verificar a disponibilidade de crédito pré-aprovado através do Internet Banking ou do aplicativo da Caixa.

Se houver pré-aprovação, a contratação pode ser realizada digitalmente. Caso contrário, é necessário ir até uma agência da Caixa Econômica Federal para prosseguir com o pedido.

Este empréstimo consignado oferecido pela Caixa representa uma oportunidade de alívio financeiro para muitos, contanto que seja utilizado de maneira prudente e planejada.

Fonte: Notícia de Mogi.



