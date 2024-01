Tabela PIS/PASEP 2024: novas mudanças foram implementadas no calendário do abono; consulte a forma de pagamento do PIS/PASEP Ano-Base 2022

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O pagamento do PIS/PASEP 2024 será liberado a partir do dia 15 de fevereiro. No segundo mês do ano, o depósito do Pasep virá com mudanças.

Vale lembrar que, apesar de terem os seus pagamentos efetuados em conjunto, o PIS e o Pasep possuem direcionamentos diferentes.

PIS: este abono é liberado para mais de 20 milhões de trabalhadores do setor privado e é pago pela Caixa Econômica Federal.

este abono é liberado para mais de 20 milhões de trabalhadores do setor privado e é pago pela Caixa Econômica Federal. Pasep: Já o PASEP é direcionado aos contribuintes do setor público e é liberado pelo Banco do Brasil.

No entanto, recebem um dos dois abonos:

Quem se cadastrou no PIS/Pasep há cinco anos ou mais.

Quem recebeu, em média, até dois salários-mínimos no ano de referência.

Quem trabalhou, no mínimo, 30 dias no ano.

Leia Também Como consultar o PIS 2024? Veja os canais de consulta do abono salarial

Calendário PIS/PASEP 2024

A principal mudança na forma de pagamento do PASEP é de que, agora, o abono será liberado através do mês de aniversário do contribuinte.

Antes disso, o Pasep era liberado através do último número da inscrição do trabalhador. Mas, com a unificação do Calendário PIS e PASEP, as datas do pagamento ficaram assim:

Saiba tudo sobre os pagamentos do PIS PASEP 2024 - Foto: José Cruz/Agência Brasil, Arte: Portal NE10

Tabela PIS/Pasep Ano-Base 2022



Outra mudança é no valor do abono salarial. Neste ano de 2024, o valor fixo é de R$ 1.412.

Como muitos sabem, o valor do abono salarial muda anualmente, pois baseia-se no salário mínimo do ano corrente.

O valor pago é proporcional ao meses trabalhados durante o ano de referência (nesse caso, 2022).

Abaixo, veja como ficou a Tabela PIS/PASEP: