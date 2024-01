Edital Concurso Caixa 2024 já tem nova previsão; veja informações sobre vagas e salários

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Carlos Vieira, presidente da Caixa Econômica Federal, anunciou entusiasmado a realização do próximo concurso da instituição. Ele revelou que serão abertas 4 mil vagas nas áreas de Técnico Bancário e Tecnologia da Informação no concurso Caixa 2024.

Durante a transmissão ao vivo "Fala Presidente" em 13/11, Vieira também mencionou o lançamento iminente do Programa de Demissão Voluntária (PDV) e a publicação do novo edital do Concurso Caixa.

Essas ações fazem parte das novas estratégias da instituição, e o presidente reiterou que o concurso será realizado no primeiro semestre de 2024.

Vagas e cargos



No Concurso Caixa 2024, os candidatos ao cargo de Técnico Bancário terão uma remuneração inicial de R$ 3.597,00, além de benefícios. Incluem-se:

Remuneração Inicial: R$ 3.597,00.



Auxílio Refeição e Alimentação: Totalizando R$ 1.813,84, divididos em R$ 799,38 para cesta-

alimentação e R$ 1.014,46 para refeição.



Vale-transporte: Varia conforme o município, mas o empregado arcará com apenas 4% do salário, com o banco cobrindo o valor restante, podendo resultar em salário superior a R$ 6 mil.



Auxílio Creche: Valor de R$ 602,81.

Leia Também Como consultar número do NIS do Bolsa Família pelo CPF? Confira

O edital abrangerá vagas a partir do nível médio de escolaridade, atendendo a uma variedade de interessados.

DICAS de COMO SE PREPARAR para concorrer a VAGAS em CONCURSOS