Concurso do INSS 2024 teve datas de inscrições anunciadas? Confira as últimas informações

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão deu o aval para o concurso do INSS, que terá mais de 600 vagas para técnicos de seguro social.

O salário de início no INSS é de R$ 5.905,79 e pode chegar a mais de R$ 9.000 ao longo da carreira por:

Salário base, Gratificação de Atividade Executiva (GAE);

Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social (GDASS);

Auxílio-alimentação.

Para Analista do Seguro Social, o salário começa em R$ 992,72, atingindo R$ 1.467,61 no ápice da carreira.

Leia Também Concurso INSS 2024 quais cidades? Confira previsão

DICAS de COMO SE PREPARAR para concorrer a VAGAS em CONCURSOS

INSS: Salários e Detalhes do Concurso

O INSS pediu 7.655 novas vagas, abrangendo médicos peritos, para Analistas e Técnicos do Seguro Social. A inclusão no PLOA 2024 está aguardando aval do Ministério da Previdência.

O ministro da Previdência confirmou a nomeação de 1.800 Técnicos do Seguro Social aprovados no último concurso. As inscrições para o concurso do INSS em 2024 ainda não estão abertas e dependem da disponibilidade do Edital, que, quando liberado, permitirá inscrições pelo site do órgão.