Lula inicia 2024 com 55% de aprovação e 38% de desaprovação, aponta pesquisa

O levantamento traz avaliação do primeiro ano do governo Lula e compara com os resultados obtidos quando Bolsonaro completou o seu primeiro ano de mandato, entre outras questões do momento atual

Os resultados da 160ª Pesquisa CNT de Opinião mostram a manutenção da percepção positiva sobre o governo do presidente Lula, com 43% de avaliação ótima ou boa. A aprovação do seu desempenho pessoal é de 55%. As três áreas em que o governo está se saindo melhor são: economia, educação e saúde.

As expectativas para o Brasil nos próximos seis meses se mantêm otimistas para as áreas da saúde, renda pessoal, emprego e educação. Para a segurança, os que acreditam que vai melhorar aparecem em proporção semelhante aos que acreditam que vai piorar, mantendo o cenário verificado no ano passado.

Na comparação com o governo de Jair Bolsonaro, o atual governo está se saindo melhor nas áreas de economia, saúde, relacionamento com o Congresso Nacional, ajuda aos mais necessitados e infraestrutura, enquanto está se saindo pior no combate à corrupção e na segurança.

Na economia, as prioridades mais desejadas pela população se concentram na geração de empregos e no controle da inflação. A percepção majoritária é de que a oferta de empregos está melhorando. Sobre a carga tributária, a maioria acredita que vai aumentar após a

reforma ocorrida em 2023.

"O presidente Lula encerra seu primeiro ano de governo com avaliação positiva e mantendo

índices favoráveis de avaliação de sua gestão, em especial na economia, saúde,

educação e benefícios aos mais pobres. O crescimento da geração de emprego e a

queda da inflação projetam um cenário mais positivo para 2024. Para avançar na

popularidade, contudo, o governo precisará se conectar mais com evangélicos e com o

público de maior renda e escolaridade", comentou Vander Costa, presidente da Confederação Nacional do Transporte.

Sobre as eleições para prefeito desse ano, cerca de 1 em cada 4 pretende escolher seu candidato apenas nas últimas semanas. A preferência por candidatos apoiadores de Lula é maior do que por apoiadores do ex- presidente Jair Bolsonaro. Os que se consideram como sendo de direita (28%) são mais numerosos do que os que se consideram de esquerda (17%).

Na avaliação de tecnologias, de 2019 a 2024, o uso de smartphones cresceu 21%; as compras online 53% e a utilização de aplicativos bancários 101%. Já o uso de celulares para fazer ligações por linhas telefônicas comuns caiu 49% no período.



Aprovação do presidente Lula

Aprova: 55,2%

Desaprova: 39,6%

Não sabe ou não respondeu: 5,2%



Entre os entrevistados, o governo Lula foi considerado ótimo ou bom por 42,7%, regular por 28,1% e ruim ou péssimo por 27,9%. Outros 1,3% não responderam.

Os números indicam simultaneamente uma melhora de 2 pontos percentuais na avaliação positiva do governo: de 41% para 43%, e uma piora na avaliação negativa: de 27% para 28%.