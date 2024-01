Rodrigo Farias afirma que mudança nos comandos das polícias mostra segurança de PE sem rumo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Diante de uma mudança nos comandos das polícias Militar e Civil a poucos dias do Carnaval, anunciada pela governadora Raquel Lyra na noite de ontem, o deputado estadual Rodrigo Farias (PSB) diz que a medida é mais uma prova de que a segurança de Pernambuco está abandonada. Ele disse que a mudança foi inesperada, mas nos bastidores políticos já se aventava a possibilidade da troca desde o final do ano passado.



"A gestão de Raquel Lyra e Priscila Krause está completamente perdida na segurança pública. Anunciaram um programa de segurança com 11 meses de atraso, sem discutir com a sociedade, sem a governadora participar de nenhuma reunião sobre o assunto, depois demitiu a secretária e agora os comandantes das polícias nas vésperas do Carnaval", afirmou Farias, se referindo ao Juntos pela Segurança.

Leia Também Queda do comando da PM já era esperada desde o final do ano passado

Para o parlamentar, todo o processo de concepção, discussão e anúncio do Juntos pela Segurança foi errado.

"Não se faz um projeto dar certo com mudanças a toda hora. A segurança pública precisa ser levada a sério", afirmou o deputado.

O Juntos pela Segurança foi lançado em novembro. Uma das primeiras medidas, segundo Rodrigo Farias, foi o desligamento de 358 câmeras de videomonitoramento, fato amplamente divulgado pela imprensa, depois de revelada em primeira mão pelo Blog de Jamildo. Dados do próprio governo do Estado mostram que dezembro, primeiro mês do Juntos pela Segurança, foi o mais violento do ano em Pernambuco.