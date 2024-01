Bolsa Família 2024: Como se cadastrar no Auxílio Gás? Saiba se possui direito

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Este programa tem como foco principal amenizar o impacto financeiro causado pelo aumento do preço do gás de cozinha, um item básico no lar brasileiro.

Lançado em 2021 como uma resposta direta aos desafios econômicos enfrentados pelas famílias de baixa renda, o Auxílio Gás, popularmente conhecido como vale-gás, surge como uma medida essencial do Governo Federal.

Este benefício pode ser acumulado com outros programas sociais, como o Bolsa Família e o BPC (Benefício de Prestação Continuada), seguindo o calendário de pagamentos do Bolsa Família e permitindo um prazo de até 120 dias para o saque da quantia.

Quem pode receber o Auxílio Gás?

Para se qualificar para o Auxílio Gás, as famílias devem estar inscritas no CadÚnico e atender a critérios de renda bem definidos.

A elegibilidade é determinada por uma renda familiar per capita inferior a meio salário mínimo ou uma renda familiar total de até três salários mínimos.

Inclui-se neste programa pessoas que vivem sozinhas ou em situação de rua, assim como famílias que, embora possuam rendimentos acima desses limites, estão vinculadas a programas sociais que exigem inscrição no CadÚnico.

Como realizar o cadastro no Benefício?

Para realizar o cadastro, as famílias devem procurar as unidades do Cras, do Creas ou os postos de atendimento do Cadastro Único.

Além disso, entrevistadores podem realizar visitas domiciliares e mutirões de cadastro são organizados para facilitar o acesso ao programa.

Como saber que fui aprovado?

Para verificar a inclusão no Auxílio Gás, as famílias podem consultar o aplicativo do Bolsa Família ou do CadÚnico, disponíveis para download.

A consulta também pode ser realizada através do aplicativo Caixa Tem e pelos serviços de atendimento telefônico da Caixa Econômica Federal.

Uma vez aprovado, o valor do Auxílio Gás é creditado em uma conta digital ou bancária indicada no cadastro.

Na ausência de uma conta, é aberta automaticamente uma poupança social digital no Caixa Tem, onde o valor fica disponível para saque durante 120 dias.

