Bolsa Família com mudanças no calendário em Fevereiro? Entenda e consulte datas de pagamento

Mudanças no Bolsa Família no mês de fevereiro? Esse é um dos termos pesquisados pelos usuários na Web.

Mas que mudanças seriam essas? O calendário de pagamentos do Bolsa Família segue operando normalmente.

Terá antecipação nos pagamentos? Entenda neste artigo.

Quando recebo o Bolsa Família?

No modelo tradicional do Bolsa Família, o pagamento ocorre nos últimos dez dias úteis de cada mês. O beneficiário poderá consultar informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas no aplicativo Caixa Tem, usado para acompanhar as contas poupança digitais do banco.

Veja quando o pagamento do Bolsa Família vai ser liberado. - Divulgação/Ministério do Desenvolvimento

Bolsa Família antecipado em FEVEREIRO?

O repasse do Bolsa Família fevereiro tem início no dia 16 do próximo mês. E não, não haverá antecipação do benefício.

O que acontece é que o dinheiro será depositado dois dias antes em relação ao mês de janeiro, que começou dia 18. Portanto, no dia 16 de fevereiro, é essencial observar a movimentação em sua conta bancária.