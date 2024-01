Tabela PIS/PASEP 2024: Saiba como receber o seu abono salarial através do Caixa Tem

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Em menos de um mês, os trabalhadores que se encaixam nos critérios do Programa de Integração Social (PIS) ou do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) começarão a receber seus pagamentos.

O valor será depositado diretamente em suas contas criadas pela plataforma Caixa Tem, sem a necessidade de efetuar qualquer resgate.

Como ser um beneficiário do abono salarial?

Para ser um dos beneficiários do abono salarial PIS/PASEP de 2024, os trabalhadores precisam atender a alguns critérios.

Dentre eles, é necessário ter sido registrado em carteira por, pelo menos, 30 dias no ano de 2022 e ter recebido uma média salarial de até dois salários mínimos durante esse período.

Além disso, é necessário que o trabalhador esteja inscrito no PIS/PASEP há pelo menos cinco anos e tenha sido informado corretamente na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS).

Outro ponto relevante é que o beneficiário não pode possuir uma conta corrente ativa na Caixa Econômica para ser elegível a receber o pagamento por meio da plataforma Caixa Tem.

Como será o pagamento do PIS/PASEP em 2024?

O pagamento do abono salarial PIS em 2024 será organizado de acordo com o mês de nascimento do beneficiário.

Os pagamentos começam a partir de 15 de fevereiro de 2024, para os nascidos em janeiro, e se estendem até 15 de agosto de 2024, para os nascidos em dezembro.

O valor do benefício pode chegar até R$ 1.412,00, dependendo do tempo de serviço prestado pelo trabalhador durante o ano-base.

Caixa Tem

Para acessar o Caixa Tem e receber o pagamento no dia agendado, o beneficiário deve informar o número do CPF e a senha cadastrada.

Caso o trabalhador já tenha uma conta ativa na Caixa Econômica, o pagamento será automaticamente transferido para essa conta, dispensando a necessidade de acessar o Caixa Tem.

Portanto, é essencial garantir que seus dados estejam atualizados e regularizados para não perder esse importante benefício.

O aplicativo Caixa Tem está disponível para download, proporcionando facilidade no acesso à plataforma.

Fonte: BMeCNews.



