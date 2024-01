Tabela do INSS 2024: Novo índice vai ser aplicado em janeiro? Entenda

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

À medida que o calendário vira para 2024, uma mudança significativa no cenário previdenciário brasileiro entra em cena: a tabela do INSS foi revisada, introduzindo uma estrutura progressiva de contribuição.

Esta atualização, já aplicável aos salários de janeiro pagos em fevereiro, reflete uma nova fase no sistema de seguridade social do país. Adiante neste matéria, você encontrará detalhes mais específicos sobre a nova tabela.

Novo valor de pagamento

Com o advento do ano novo, um aumento no salário mínimo para R$ 1.412, que começou a vigorar desde o dia 1º de janeiro.

Esse ajuste não apenas impacta diretamente os trabalhadores, mas também estabelece um novo piso para os benefícios oferecidos pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

Na transição para 2024, houve também um reajuste nos benefícios que excedem o piso do INSS. Esses foram recalculados com base na variação de 3,71% do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) de 2023, em conformidade com a legislação vigente.

Além disso, o teto previdenciário sofreu uma alteração significativa, passando de R$ 7.507,49 para R$ 7.786,02, com efeito retroativo a 1º de janeiro de 2024.

Essa mudança é um reflexo da adaptação às condições econômicas atuais e um esforço para manter o equilíbrio do sistema previdenciário.

Tabela de contribuição do INSS

Salário de contribuições (R$) Alíquotas em % Parcela a deduzir do INSS (R$) Até 1.412,00 7,50

0,00 De 1.412,01 até 2.666,68 9,00

19,80

De 2.666,69 até 4.000,03 12,00

96,94

De 4.000,04 até 7.786,02 14,00

174,08



A tabela de contribuição do INSS para 2024 também revela ajustes importantes.

Por exemplo, a cota para o salário-família destinada a segurados com renda mensal de até R$ 1.819,26 agora é de R$ 62,04.

De forma similar, a renda limite para o auxílio-reclusão foi redefinida para R$ 1.819,26.

O auxílio de R$ 1.412, destinado a dependentes de segurados de baixa renda encarcerados em regime fechado, é concedido apenas a quem não recebe remuneração da empresa ou outros benefícios como auxílio por incapacidade temporária, pensão por morte, salário-maternidade, aposentadoria ou abono de permanência em serviço.

Por fim, cabe destacar que o cálculo do novo salário mínimo levou em conta a inflação acumulada de 3,85% nos últimos 12 meses até novembro, além de um acréscimo de três pontos percentuais em alinhamento ao crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do país em 2022.

Essa metodologia busca preservar o poder de compra em um contexto econômico que está sempre evoluindo.

