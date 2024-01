Lula indica que Imposto de Renda continuará isento para até 2 salários mínimos; entenda

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Lula indicou que contribuintes com dois salários mínimos ao mês continuarão isentos do Imposto de Renda, mesmo com aumento no piso salarial. Entenda definição do presidente e planos de mudanças no IR

O presidente Lula (PT) se pronunciou sobre a declaração da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (Unafisco) que apontava que, com o aumento do salário mínimo de 2024 para R$ 1.412, pessoas que ganham dois pisos salariais seriam retirados da isenção do Imposto de Renda 2025, ano-base 2024.

O presidente falou sobre o assunto no seu programa Conversa com o Presidente e indicou que a isenção para aqueles que ganham até dois salários mínimos continuará. Entenda a situação.

IMPOSTO DE RENDA CONTINUARÁ ISENTO PARA 2 SALÁRIOS MÍNIMOS AO MÊS, INDICA LULA

Nesta terça-feira (23), o presidente Lula rebateu os comentários sobre o aumento do salário mínimo fazer com que a isenção do Imposto de Renda não fosse cobrir pessoas que ganham até dois salários no IR de 2025.

Luiz Inácio indicou que haverá um novo reajuste da tabela de isenção do Imposto de Renda (IR) para garantir que o ganho real do salário mínimo seja coberto. A ideia de Lula é que o teto da isenção para o IR de 2025 seja ampliado para R$ 2.824, o valor de dois pisos salariais.

Lula ampliou a faixa de isenção do Imposto de Renda em 2023, de R$ 1.903,98 para R$ 2.112, além de incluir um desconto mensal de R$ 528 nos salários dos contribuintes, o que assegurou que aqueles que ganhassem dois salários mínimos em 2023 não precisassem pagar o IR em 2024. A tabela não tinha alterações desde 2015.

A fala sobre a isenção do Imposto de Renda foi compartilhada pelo ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha (PT), confira:

O presidente afirmou que os ajustes serão realizados para assegurar que a grande defasagem do IR impeça o aumento do salário mínimo real. Lula também reforçou sua promessa de campanha, de que irá isentar contribuintes que ganhem até R$ 5 mil. Apesar de não dar data para tal, Luiz Inácio declarou que até o fim de seu mandato cumprirá sua palavra.

Câmara aprova MP que AUMENTA SALÁRIO MÍNIMO e AMPLIA ISENÇÃO do IMPOSTO de RENDA