Pesquisa indica vantagem de Bruno Reis para reeleição na Prefeitura de Salvador

Nesta quarta-feira (24), o instituto Paraná Pesquisas divulgou os resultados da primeira pesquisa eleitoral do ano sobre a disputa pela Prefeitura de Salvador.

Os dados do levantamento indicam vantagem para Bruno Reis (União Brasil), que concorre à reeleição na capital da Bahia. Com a possibilidade do PL apoiar a candidatura de Reis, a pesquisa eleitoral apresenta dois cenários em que a variável é a presença do presidente do Partido Liberal na Bahia, João Roma, no pleito.

João Roma afirmou que o apoio ou não a Bruno Reis dependerá da visita de Jair Bolsonaro (PL) a Salvador em março de 2024.

ELEIÇÕES 2024: BRUNO REIS TEM AMPLA VANTAGEM NA DISPUTA PELA PREFEITURA DE SALVADOR

Segundo os números da Paraná Pesquisas, Bruno Reis tem grandes chances de conseguir se reeleger ao cargo de prefeito de Salvador. O levantamento apresenta que o atual líder do Executivo da capital da Bahia tem 59,9% em um cenário com João Roma na disputa, enquanto atinge 62,7% com o apoio do PL na disputa.

Caso essa situação continue, Bruno Reis poderá ganhar a disputa em primeiro turno, já que teria mais de 50% dos votos válidos, sem contar nulos e brancos. O prefeito também fica apenas no terceiro lugar entre a rejeição de cinco políticos, com apenas 19,5% a relatar que não votaria nele.

A administração de Bruno Reis fica entre o bom e o regular entre os eleitores de Salvador, com 49,4% a declarar que a considera boa/ótima, 33,8% que considera regular e 15,3% a relatar ser ruim/péssima.

O segundo lugar no pleito vai para Geraldo Júnior (MDB), o atual vice-governador da Bahia na chapa com Jerônimo Rodrigues (PT) e ex-vereador de Salvador. Geraldo também teria uma leve melhora nos números, caso João Roma não se candidate.

No cenário com o PL na disputa, o vice-governador tem 11,2% das intenções de voto, enquanto sem Roma Geraldo Júnior chega em 12,1%.

Veja os resultados da pesquisa eleitoral:

Cenário 1: Disputa eleitoral em Salvador, caso João Roma se candidata

Bruno Reis: 59,9%

Geraldo Júnior: 11,2%

João Roma: 6,1%

Kleber Rosa (PSOL): 2,2%

Luciana Buck (Novo): 1,4%

Branco/nulo/nenhum: 12,8%

Não sabe/ não respondeu: 6,4%

Cenário 2: Eleições em Salvador sem João Roma

Bruno Reis: 62,7%



Geraldo Júnior: 12,1%



Kleber Rosa (PSOL): 2,9%



Luciana Buck (Novo): 1,6%



Branco/nulo/nenhum: 14,1%



Não sabe/ não respondeu: 6,6%

