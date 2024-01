Gestão Raquel Lyra já tem empresa para reforma do forro do Cinema São Luiz

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A licitação para escolha da empresa privada que fará a reforma e restauração do forr do Cinema São Luiz, na Rua da Aurora, já foi concluída.

A empresa escolhida receberá R$ 950.886,22 pelos serviços.

A previsão é que a obra termine em seis meses.

“Estamos trabalhando para mudar Pernambuco em todas as áreas e a cultura não pode ficar de fora. A nossa gestão está atenta às necessidades do São Luiz e trabalhamos com muito afinco para que a restauração do cinema saia do papel o quanto antes. É compromisso do Governo que esse patrimônio cultural estará de portas abertas, recebendo antigos e novos espectadores e fortalecendo a produção audiovisual não só do nosso Estado, mas de todo o país”, destacou a governadora Raquel Lyra (PSDB), em novembro de 2023.

A presidente da FUNDARPE, Renata Borba, afirmou em 2023 que "a restauração do forro policromado do cinema São Luiz é uma etapa primordial que permitirá, além da recuperação do bem tombado e Patrimônio Cultural Material do Estado, a reabertura da sala para o público".

“Também já está em fase de conclusão o reparo da cobertura do São Luiz, obra que demandou um investimento de R$ 106.308,53”, detalhou a gestora em 2023.

Durante 2023, o Governo do Estado foi alvo de protestos e apelos da classe artística pela entrega do equipamento público. A oposição também sempre cobra.