Como saber se vou receber o abono salarial? Saiba aqui como consultar PIS/PASEP 2024

Este ano marca uma ocasião significativa para muitos trabalhadores e servidores públicos brasileiros, pois um total de 24,5 milhões deles estão previstos para receber o abono salarial PIS/Pasep.

O montante de cada beneficiário será calculado proporcionalmente ao tempo de serviço no ano anterior, com um limite máximo estabelecido pelo valor atual do salário mínimo, que é de R$ 1.412.

Como declarado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, o valor total a ser distribuído alcança a impressionante soma de R$ 23,9 bilhões.

Para aqueles que desejam verificar sua elegibilidade ao abono, o governo disponibilizou uma forma prática e acessível de consulta a partir do dia 5 de fevereiro.

As informações podem ser encontradas no site da Carteira de Trabalho ou por meio do aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, compatível com dispositivos Android e iOS.

Critérios de Elegibilidade para o PIS 2024



Este ano, para ter direito ao abono salarial PIS/Pasep, os trabalhadores e servidores devem atender a critérios específicos, incluindo:

Ter uma renda média mensal de até dois salários mínimos durante o ano de 2022;



Estar inscrito no PIS ou Pasep por no mínimo cinco anos;



Ter trabalhado formalmente por pelo menos 30 dias em 2022;



Ter as informações profissionais devidamente registradas e comunicadas ao governo pelo empregador.



Contudo, alguns grupos de trabalhadores estão excluídos do recebimento deste abono, como:

Trabalhadores domésticos;



Trabalhadores rurais e urbanos contratados por pessoas físicas;



Trabalhadores empregados por pessoas físicas consideradas jurídicas.



Consulta do PIS pelo CPF Online Via Celular



Inicie abrindo o navegador de internet no seu smartphone e acessando o site Meu INSS (meu.inss.gov.br).



Opte por “Entrar com gov.br” e proceda ao login.



Forneça o seu CPF e clique em “Continuar” para usar as credenciais do Gov.br.



Insira sua senha e selecione a opção “entrar”.



Na página inicial, clique nas três linhas horizontais localizadas no canto superior esquerdo da tela.

Logo abaixo do seu nome e CPF, o número do seu NIT ou PIS será exibido. Caso deseje mais detalhes, em “Meu Cadastro” e deslizando a tela para baixo, você pode visualizar o NIT, bem como outras informações pertinentes.

Calendário de Pagamento do PIS para 2024

Para os nascidos em janeiro, os pagamentos começam a partir de 15 de fevereiro;



Para os nascidos em fevereiro, a partir de 15 de março;



Para os nascidos em março e abril, a partir de 15 de abril;



Para os nascidos em maio e junho, a partir de 15 de maio;



Para os nascidos em julho e agosto, a partir de 17 de junho;



Para os nascidos em setembro e outubro, a partir de 15 de julho;



Para os nascidos em novembro e dezembro, a partir de 15 de agosto.



