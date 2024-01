Revisão da Vida Toda do INSS: Data definida pelo Ministro do STF; Saiba como solicitar a revisão

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O cenário dos direitos previdenciários no Brasil está atualmente marcado por uma atmosfera de incerteza, especialmente entre os aposentados que aguardam com ansiedade a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a chamada "revisão da vida toda" do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).

Esta decisão, originalmente agendada para ser anunciada em dezembro no plenário virtual do STF, sofreu um adiamento inesperado a pedido do ministro Alexandre de Moraes, deixando muitos em estado de expectativa, uma vez que a nova data ainda não foi divulgada.

Motivação do Adiamento no STF



O STF está atualmente avaliando os embargos de declaração interpostos pela Advocacia-Geral da União (AGU), representando o INSS.

Este processo de revisão havia sido aprovado em votação presencial em dezembro de 2022, mas sofreu uma interrupção devido à intervenção do ministro Moraes, que acatou parcialmente um pedido do governo federal.

Esta decisão teve um impacto profundo em milhares de processos que aguardam uma resolução definitiva.

Revisão da Vida Toda



A "revisão da vida toda" é um processo judicial em que aposentados do INSS buscam a inclusão de rendimentos anteriores à implantação do Plano Real no cálculo de suas aposentadorias.

Este direito se aplica apenas àqueles que se aposentaram nos últimos dez anos, desde que o benefício tenha sido concedido com base nas regras preexistentes à reforma da Previdência de 2019.

Como Solicitar a Revisão



Os aposentados que consideram benéfica a revisão devem iniciar o processo judicialmente, sendo necessária a contratação de um advogado especializado.

A revisão não é aplicada automaticamente e só se torna vantajosa se resultar em um benefício superior ao atual.

A comunidade de aposentados continua vivenciando um período de dúvidas e expectativas, aguardando uma decisão que possa trazer equidade aos que dedicaram anos de trabalho e contribuição.

Controvérsia em Torno do Ministro Cristiano Zanin



Recentemente, o Instituto de Estudos Previdenciários (Ieprev) e o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário (IBDP) questionaram o voto do ministro Cristiano Zanin do STF, relacionado ao julgamento dos embargos de declaração da revisão da vida toda.

Zanin sugeriu devolver o processo ao STJ para novo julgamento, citando a “cláusula de reserva de plenário”.

Os institutos Ieprev e IBDP contestaram essa abordagem, argumentando que a decisão do STJ foi uma interpretação da legislação previdenciária vigente, e não uma declaração de inconstitucionalidade.

Eles apoiaram a visão do ministro Alexandre de Moraes, que propôs excluir da decisão do STF a revisão de benefícios previdenciários já extintos e parcelas já pagas.

Essa situação sublinha a complexidade e a urgência da revisão da vida toda, um tema de grande relevância para os direitos previdenciários no Brasil.

A decisão final do STF é aguardada com grande expectativa, na esperança de que traga uma resolução justa para os aposentados que contribuíram durante toda a vida.

Fonte: BMCeNews.

Confira também: