Tabela PIS 2024: novas mudanças podem surpreender contribuíntes; consulte o Calendário PIS/PASEP Ano-Base 2022

Anualmente, mais de 30 milhões de trabalhadores aguardam pelo depósito do PIS e do PASEP. Estes abonos são oferecidos para trabalhadores do setor público e privado.

No entanto, é importante destacar que o abono não é liberado para todos os trabalhadores. Há alguns requisitos parar receber o PIS e o PASEP.

Deste modo, os abonos salariais são liberados para os trabalhadores que estão inscritos em um deles por, pelo menos, 5 anos. Além disso, os contribuintes precisam ter recebido até dois salários mínimos durante o ano-base.

Nesta matéria, você vai conferir as novas mudanças que foram implementadas do Calendário PIS/PASEP 2024.

CALENDÁRIO PIS/PASEP 2024: veja DATAS DE PAGAMENTO

PIS PASEP 2024

Neste ano, existem algumas novidades em relação ao pagamento d abono salarial.

O PASEP agora também será pago através do mês de aniversário do contribuinte. Antes disso, os beneficiários recebiam seus respectivos valores através do último número do NIS (Número de Inscrição Social).

Deste modo, o calendário Oficial do abono se encontra assim:

Calendário PIS/PASEP 2024

Calendário Abono Salarial PIS Pasep 2024 - Reprodução/Governo Federal

Tabela PIS/PASEP Ano-Base 2022

A tabela do PIS e do Pasep já tem os seus valores definidos! Com isso, os trabalhadores receberão a parcela máxima de R$ 1.412.

Confira a tabela abaixo: