Margem consignável do INSS para 2024 é revelada; veja tabela

Os segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) agora têm a possibilidade de verificar a nova margem consignável por meio do Meu INSS, seja pelo site ou aplicativo.

O limite disponível varia de acordo com a renda previdenciária do beneficiário.

Quando o INSS vai atualizar a margem 2024?

Muita gente já está em busca de quando o INSS vai atualizar a margem 2024. Os aposentados e pensionistas do INSS terão uma nova margem consignável em 2024 devido ao aumento do valor dos benefícios.

Para aqueles que recebem um salário mínimo, o montante máximo do benefício que pode ser destinado ao pagamento das parcelas do empréstimo consignado aumenta de R$ 462 para R$ 494,20 neste ano.

O crédito consignado destinado a aposentados e pensionistas do INSS apresenta as taxas de juros mais baixas do mercado, uma vez que as parcelas são descontadas diretamente do salário ou da aposentadoria, proporcionando à instituição financeira a garantia de reembolso do valor emprestado.

Atualmente, o limite para o empréstimo consignado convencional é de 1,76% ao mês. Nas transações envolvendo cartão de crédito e cartão consignado de benefícios, a taxa máxima de juros é de 2,61% ao mês.

Regras da margem consignável do INSS

Conforme as normas vigentes, o aposentado ou pensionista do INSS pode alocar até 45% do benefício, distribuídos da seguinte forma:

35% destinados à contratação de empréstimo pessoal consignado;



5% destinados ao cartão de crédito consignado;



5% destinados ao cartão consignado de benefício.

Com o objetivo de prevenir assédios por parte de bancos e instituições financeiras, o INSS implementa uma restrição de 90 dias, a contar da data da concessão, bloqueando a possibilidade de contratação de empréstimos em novos benefícios.

Após esse período, o segurado tem a opção de requisitar a liberação da operação por meio do Meu INSS ou entrando em contato pelo número 135.

Como saber os valores de empréstimo pelo aplicativo?

Utilize o Meu INSS:

Insira CPF e senha; se necessário, forneça um endereço de e-mail para receber um código de validação;



Na seção "Serviços em Destaque", selecione "Extrato de Empréstimo";



Se você recebe mais de um benefício previdenciário, consulte individualmente;



A tela exibirá as informações do benefício e a margem consignável disponível;



Para uma versão impressa, clique em "Baixar PDF" se desejar.

Conforme as diretrizes do INSS, o segurado tem a possibilidade de realizar até nove contratos de empréstimo pessoal.

Para o cartão de crédito, está autorizada apenas uma contratação. As taxas de juros praticadas são competitivas em relação ao mercado, e o prazo para quitação pode se estender até 84 meses.

As taxas de juros propostas pelos bancos variam de acordo com o perfil do cliente, sendo aconselhável uma pesquisa para garantir as melhores condições negociais.

Como consultar os juros?

Utilize o aplicativo ou site Meu INSS:

Na página inicial, localize o ícone de uma lupa e insira "Taxas de Empréstimo Consignado";



Uma página será aberta, apresentando a lista de bancos e suas respectivas taxas de juros;



Para visualizar mais instituições, deslize a página até o final e clique em "Ver mais";



Alternativamente, é possível buscar pela instituição desejada no topo da página, em "Pesquise por instituição".

