CadÚnico: Como se inscrever no Bolsa Família? Confira passo a passo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) é uma ferramenta que busca identificar os grupos familiares de baixa renda.

Seu objetivo é possibilitar ao governo uma compreensão mais detalhada da situação socioeconômica dessa parcela da população.

Com a inscrição no CadÚnico, é possível participar de programas sociais do Governo Federal, como Bolsa Família, Minha Casa, Minha Vida etc.

Confira como se inscrever no CadÚnico:

QUEM PODE SE INSCREVER NO CADÚNICO?

Confira os requisitos para se inscrever no CadÚnico:

Morar em área rural ou urbana ;

ou ; Estar em situação de vulnerabilidade social ;

; Ter a intenção em participar de programas sociais do Governo Federal.

COMO SE INSCREVR NO CADÚNICO?

Para se inscrever no Cadastro Único, é necessário ir pessoalmente a um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) ou o setor responsável pelo Bolsa Família.

Vale ressaltar que não é preciso levar todas as pessoas que vivem na sua residência.

Porém, é importante levar os documentos necessários de todas as pessoas que moram na sua casa para não perder a viagem. Confira quais são:

CPF ;

; Documento de identificação (de preferência, o RG);

(de preferência, o RG); Comprovante de residência (de preferência, a conta de luz).

Depois da ida ao posto de atendimento, basta marcar o dia da entrevista para responder ao questionário que é feito pelos assistentes sociais.

É importante ressaltar que a inscrição no CadÚnico não garante o recebimento automático do Bolsa Família. Periodicamente, o governo federal identifica de forma automática as famílias que serão incluídas e que irão começar a receber as parcelas do benefício.



BOLSA FAMÍLIA 2024: como vai funcionar AUXÍLIO BRASIL em 2024 Quem vai receber