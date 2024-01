Abono salarial PIS Pasep 2024: veja 4 regras que você precisa cumprir para receber dinheiro

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Abono Salarial é um benefício destinado a trabalhadores brasileiros que atendem a determinados critérios estabelecidos pelo governo.

Essa ajuda financeira visa proporcionar um suporte adicional aos trabalhadores de baixa renda.

Vale ressaltar que existem regras para receber o benefício: o trabalhador precisa cumprir requisitos para poder receber o dinheiro do PIS/Pasep.

Em 2024, o ano-base é o de 2022. Isso significa que, para receber o abono este ano, o beneficiário precisa ter trabalhado em 2022.

O valor pode chegar até R$ 1.412,00 (um salário mínimo).

Veja 4 regras para receber o abono do PIS Pasep

1. Cadastro no PIS/PASEP por pelo menos cinco anos:

Para ter direito ao Abono Salarial, o trabalhador deve estar cadastrado no PIS (Programa de Integração Social) ou no PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) por um período mínimo de cinco anos. O PIS é destinado aos empregados do setor privado, enquanto o PASEP é voltado para servidores públicos.

2. Remuneração mensal média de até dois salários mínimos:

O beneficiário deve ter recebido uma remuneração mensal média de até dois salários mínimos durante o ano-base, que é o período considerado para a apuração do Abono Salarial.

3. Exercício de atividade remunerada para Pessoa Jurídica:

É necessário que o trabalhador tenha exercido atividade remunerada para Pessoa Jurídica (empresa) por pelo menos 30 dias durante o ano-base. Esses dias podem ser consecutivos ou não, mas é crucial que o período total alcance a marca mínima de 30 dias.

4. Dados corretos na RAIS/eSocial:

O empregador (Pessoa Jurídica) deve fornecer corretamente os dados do trabalhador na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) ou no eSocial. Esses sistemas são utilizados para o envio das informações trabalhistas ao governo, e a precisão dos dados é crucial para garantir o acesso ao Abono Salarial.

Como receber o abono salarial?

Após garantir que atende a essas regras, você poderá sacar o Abono Salarial na Caixa Econômica Federal (se estiver no PIS) ou no Banco do Brasil (se estiver no PASEP). O pagamento segue um calendário específico, de acordo com o mês do seu nascimento.

Em resumo, o Abono Salarial é um apoio financeiro importante, e basta ficar de olho nessas regras e procedimentos para garantir o seu benefício anualmente.

Calendário do PIS Pasep ano-base 2022

Conforme mencionado nas regras, o trabalhador deverá ter trabalhado no mínimo 30 dias com carteira assinada por empresa no ano-base, requisito para ter o direito ao Abono Salarial.

De acordo com a tabela do PIS/Pasep, cada mês trabalhado equivale a 1/12 de salário mínimo no valor do benefício, sendo que o período igual ou superior a 15 dias contará como mês integral.

Tabela do PIS 2024 Portanto, é esperado que tenhamos a seguinte tabela em 2024: Vale lembrar que o ano-base é o de 2022 1 mês trabalhado: R$ 117,66

2 meses trabalhados: R$ 235,32

3 meses trabalhados: R$ 352,98

4 meses trabalhados: R$ 470,64

5 meses trabalhados: R$ 588,30

6 meses trabalhados: R$ 705,96

7 meses trabalhados: R$ 823,62

8 meses trabalhados: R$ 941,28

9 meses trabalhados: R$ 1.058,94



10 meses trabalhados: R$ 1.176,60

11 meses trabalhados: R$ 1.294,26

12 meses trabalhados: R$ 1.412,00

Como consultar o PIS Pasep 2024?

O abono salarial PIS/Pasep pode ser consultado no aplicativo CAIXA Trabalhor. Nele, é possível conferir os calendários de pagamentos e consultar a situação das parcelas.