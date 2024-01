Ipojuca contrata show de cantor por R$ 450 mil

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Sem alarde, a Prefeitura de Ipojuca celebrou contrato com a empresa que administra a carreira do cantor João Gomes.

A apresentação será em 2 de fevereiro, em Nossa Senhora do Ó, Ipojuca.

O valor do show, segundo a publicação oficial, ficou em R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais).

O contrato foi realizado sem licitação, por inexigibilidade.

O gasto foi autorizado pela Secretaria Especial de Cultura de Pernambuco.

João Gomes é uma das novas revelações do forró e do piseiro. Ele alcançou o sucesso nacional já no seu álbum de estreia e com as músicas “Meu Pedaço de Pecado” e “Eu Tenho a Senha”, que bombaram no TikTok.

Leonino, João Gomes nasceu em 31 de julho de 2002, na cidade de Serrita, no interior do Pernambuco, porém cresceu em Petrolina, uma das principais cidades do estado, onde desde os sete anos já participava do coral da igreja.