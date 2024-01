Calendário Bolsa Família Fevereiro será pago com aumento; consulte as datas de pagamento do benefício

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A liberação do Bolsa Família do mês de janeiro será pago até o dia 31 de janeiro. Com isso, as pessoas já começam a buscar informações sobre o Bolsa Família Fevereiro.

Após visualizar o Calendário Bolsa Família Janeiro, saiba informações sobre o pagamento do próximo mês.

Calendário Bolsa Família Janeiro

NIS final 1: 18 de janeiro;



NIS final 2: 19 de janeiro;



NIS final 3: 22 de janeiro;



NIS final 4: 23 de janeiro;



NIS final 5: 24 de janeiro;



NIS final 6: 25 de janeiro;



NIS final 7: 26 de janeiro;



NIS final 8: 29 de janeiro;



NIS final 9: 30 de janeiro;



NIS final 0: 31 de janeiro.

Bolsa Família Fevereiro

Bolsa Família Fevereiro virá com aumento. No entanto, esse valor extra só será liberado para algumas famílias.

No próximo mês, o Auxílio Gás será pago. O valor deste benefício ainda é de R$ 112. Vale lembrar que a quantia é calculada através do preço médio do botijão de gás de 13 kg.

Quem pode receber o Vale-Gás?



Pessoas com renda baixa e inscritas no Cadastro Único ou que recebem ajuda do governo podem receber benefícios.

Famílias com membros que recebem o Benefício de Prestação Continuada também são elegíveis, mesmo sem estarem no Cadastro Único.

Calendário Bolsa Família Fevereiro

Bolsa Família 2024 fevereiro: antecipado por causa do Carnaval? Confira calendário atualizado - Montagem: NE10

Tabela Bolsa Família 2024

As pessoas que não recebem o Vale-Gás podem receber outros benefícios extras. São eles: