Bolsa Família 2024: Quem se recusar a receber profissicional do CRAS pode perder benefício e ser excluído do programa

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

As diretrizes do Cadastro Único, um instrumento crucial para o governo entender a realidade das famílias de baixa renda no país, cada município deve realizar, no mínimo, 20% de seus cadastros diretamente nos domicílios.

Um vídeo contendo informações falsas circulou nas redes sociais, alegando que um decreto presidencial proibiria os profissionais dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) de visitarem as residências para verificar os dados informados ao Cadastro Único para Programas Sociais.

O tal conteúdo não corresponde à verdade.

No momento, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), em colaboração com estados e municípios, está empenhado em aperfeiçoar o Cadastro Único, processo que inclui atualizações cadastrais nas casas das famílias beneficiadas.

Salienta-se que a recusa em permitir a atualização cadastral em domicílio pelos profissionais pode acarretar a perda de benefícios e a remoção do cadastro da família, pois essa ação é essencial para regularizar o cadastro de determinadas famílias.

As diretrizes do Cadastro Único, um instrumento crucial para o governo entender a realidade das famílias de baixa renda no país, cada município deve realizar, no mínimo, 20% de seus cadastros diretamente nos domicílios.

O cadastramento ou a atualização cadastral nas residências é um meio eficaz de alcançar os mais necessitados, identificando quem pode ter direito aos benefícios sociais.

Este método, conhecido como busca ativa, representa um esforço do Estado em ir ao encontro do cidadão, em vez de esperar que este se aproxime das instâncias governamentais.

A busca ativa dentro do Cadastro Único tem como objetivo encontrar e incluir todas as famílias de baixa renda no sistema, especialmente as mais pobres, e atualizar os dados das famílias já cadastradas.

A visita domiciliar também é fundamental para verificar as informações fornecidas pelas famílias, sendo obrigatória em casos de suspeitas de inconsistências.

Valores pagos no programa Bolsa Família

É também pertinente estar ciente dos valores associados ao Bolsa Família:

R$ 600 é o valor mínimo por família.



R$ 150 adicionais para famílias com crianças de até seis anos.



R$ 50 adicionais para famílias com crianças de 7 a 11 anos e adolescentes de 12 a 18 anos.



R$ 50 adicionais para famílias com gestantes e lactantes.



Para ter direito ao Bolsa Família, a renda por pessoa da família deve ser, no máximo, R$ 218 por mês.

Por exemplo, em uma família de seis pessoas com renda total de um salário mínimo (R$ 1.320), a renda per capita seria de R$ 217, abaixo do limite estipulado, qualificando a família para o benefício.

Como receber o Bolsa Família?

O primeiro passo para receber o Bolsa Família é inscrever-se no Cadastro Único com informações precisas e atualizadas.

Esse processo é realizado nos postos de atendimento da assistência social dos municípios, como os CRAS, onde é necessário apresentar o CPF ou o título de eleitor.

Contudo, é importante frisar que a inscrição no Cadastro Único não implica recebimento imediato do benefício.

O programa realiza mensalmente uma seleção automatizada das famílias que passarão a receber o Bolsa Família. Em abril, por exemplo, 113 mil famílias foram incorporadas ao programa.

Calendário Bolsa Família 2024

NIS terminado em 1: 16 de fevereiro;



NIS terminado em 2: 19 de fevereiro;



NIS terminado em 3: 20 de fevereiro;



NIS terminado em 4: 21 de fevereiro;



NIS terminado em 5: 22 de fevereiro;



NIS terminado em 6: 23 de fevereiro;



NIS terminado em 7: 26 de fevereiro;



NIS terminado em 8: 27 de fevereiro;



NIS terminado em 9: 28 de fevereiro;



Fonte: Gov.br.

Confira também: