14º dos aposentados: é falso que o INSS liberou o décimo quarto salário; saiba mais

Recentemente aumentou a procura dos aposentados e pensionistas do INSS por informações sobre um 14º salário dos aposentados.

Circularam na internet informações falsas acerca da liberação do 14º salário para aposentados pelo INSS.

O que realmente existe é um Projeto de Lei (PL) de autoria do deputado Pompeo de Mattos – PDT/RS, apresentado em 2020 e atualmente em tramitação na Câmara dos Deputados.

Neste artigo, esclareceremos o conteúdo do PL e se há perspectivas de liberação do 14º salário para aposentados em 2024.

O que é o PL do 14º salário dos aposentados?

O Projeto de Lei (PL) 4367/2020 propõe a criação do 14º salário dos aposentados, com o intuito de instituir um abono anual adicional para aposentados e pensionistas do Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

Apresentada em 2020, a última movimentação legislativa ocorreu em 2022, porém, até o momento, não houve uma conclusão sobre o tema.

A finalidade do décimo quarto salário dos aposentados é fornecer um suporte financeiro adicional aos beneficiários da previdência, com o objetivo de fortalecer a renda desses indivíduos e impulsionar a atividade econômica.

Esse benefício propunha o pagamento de um salário adicional por ano durante o período da pandemia do Coronavírus, abrangendo os anos de 2020 e 2021, em complemento ao décimo terceiro salário dos aposentados.

Não há, até o momento, uma previsão definida para o pagamento do décimo quarto salário aos aposentados e pensionistas em 2024, uma vez que o projeto ainda não foi aprovado ou concluído no âmbito legislativo.

Situação atual do PL do 14º salário dos aposentados

O projeto referente ao 14º salário dos aposentados e pensionistas foi aprovado pela Comissão de Finanças e Tributação. Essa proposta estabelecia o pagamento do abono, limitado a dois salários mínimos, no mês de março nos anos de 2022 e 2023.

Contudo, segundo a Agência Câmara de Notícias, o texto ainda aguarda análise da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

Dessa forma, não está programado o pagamento do décimo quarto salário para os aposentados pelo INSS em 2024.

Se o PL sair do papel, quem vai ter direito ao 14º salário dos aposentados?



Se o PL for aprovado, todos os beneficiários que anualmente recebem o décimo terceiro salário do INSS também serão elegíveis para o abono extra.

Os critérios de pagamento do 14º salário dos aposentados seriam os mesmos já estabelecidos pelo INSS. Portanto, teriam direito ao décimo quarto salário os beneficiários que recebem os seguintes benefícios previdenciários:

Aposentadorias;



Auxílio-acidente;



Auxílio-doença;



Auxílio-reclusão;



Pensão por morte;



Salário-maternidade.

Quem recebe BPC teria direito ao 14º salário dos aposentados?

Por ser um benefício de natureza assistencial, o Benefício de Prestação Continuada (BPC), regido pela Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), não foi contemplado no Projeto de Lei do 14º salário dos aposentados.